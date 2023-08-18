萨科齐出书又在媒体放炮 亲俄说话惹万炮齐轰

法国/萨科齐/乌克兰/普京

法国前总统萨科齐因新书上市接受采访时呼吁建立一个 "中立 "的乌克兰，并通过全民公决来 "批准 "对克里米亚的吞并，这引发了政界人士和专家的一片批评之声，他们认为这位前总统的言论 "可耻"，媒体翻出萨科齐数年前在莫斯科与普京同台称赞他与普京是持久的亲密朋友的讲话，并指责他被普京的俄罗斯 "收买 "了。

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法新社称，在秋季就竞选费用违规的拜格马利翁事件提出上诉之前，这位前爱丽舍宫主人带着新一册回忆录重新回到媒体视野，在盛夏掀起了一场风暴。 周三晚些时候，他还在《费加罗报》上发表了一篇内容广泛的访谈，谴责了他的继任者马克龙从移民到郊区暴乱、从萨赫勒到乌克兰等各个方面做出的选择。

萨科齐甚至为与莫斯科的 "妥协 "辩护，甚至不惜以克里米亚为代价，从而使自己与法国外交背道而驰。

反驳之声随之不绝于耳。绿党领袖巴尤（Julien Bayou）在周四上午首先开炮："前总统不应该这么说"，这位绿党议员在LCI节目中批评了这一 "疯狂 "和 "令人震惊 "的采访。

他批评说，萨科齐犯了 "一个可怕的错误"，但 "当我们知道他被俄罗斯人收买了时，我们会更好地理解他"，他指的是萨科齐与一家俄罗斯保险公司之间的勾联。自 2021 年以来，这份价值 300 万欧元的合同一直是法国国家金融检察官办公室调查的对象，原因是 "影响力交易 "和 "犯罪洗钱"。

萨科齐与该俄罗斯保险公司的合同价值 300 万欧元。巴尤认为，这进一步证明了 "俄罗斯对法国精英阶层的控制"，萨科齐与法国前总理菲永的石油活动和极右的玛丽娜-勒庞的俄罗斯银行贷款如出一辙。

同样在多数派中，新欧洲议会议员娜塔莉-卢瓦索（Nathalie Loiseau）在 X（前推特）上对 "部分欧洲政治阶层对普京的崇拜与依赖 "表示遗憾，而她的比利时同僚居伊-费尔霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）则对萨科齐先生的言论表示怀疑，讽刺说我们对此不知是应该 "笑还是哭"，称萨科齐的言论象征着对已成为 "恐怖主义国家 "的俄罗斯所犯的 "悲剧性错误"。

社会党盟友、欧洲议会议员拉斐尔-格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）感叹道，萨科齐的说法 "有力地说明了法国精英对俄罗斯的困惑，并再次削弱了法国在欧洲的声音。太可悲"。

法国官方对萨科齐的说法回应说，法国的路线没有改变。法国外交部称，"法国对俄罗斯对乌克兰的侵略战争的立场是众所周知的"。

法国官方表示：只要有必要，法国和欧盟就会与乌克兰人站在一起。

乌克兰政府的回应严肃，并拒绝萨科齐的说法。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）的顾问米哈伊洛-波多里亚克（Mykhailo Podolyak）说，乌克兰当局的期望不会低于萨科齐所说，乌克兰拒绝接受任何公投暗示。乌克兰总统府指责萨科齐的 "犯罪逻辑""为克里姆林宫的侵略战争辩护"，并说这相当于"直接共谋"。

但俄罗斯前总统梅德韦杰夫赞扬萨科齐 "大胆而公正的发言"，他也是萨科齐的密友，

据法新社说，国际关系专家也对萨科齐持谨慎态度，海斯伯格（François Heisbourg）认为，这次 "可耻的亲普京访谈 "可能会 "给法国前总统带来麻烦"，"不仅仅是政治上的麻烦"。

战略研究基金会成员布鲁诺-特特莱（Bruno Tertrais）调侃说，这次采访 "可能会让人们大笑、哭泣或为他感到遗憾"。

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