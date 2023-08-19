巴黎圣母院修复工程总负责人意外去世

政治

法国 – 负责巴黎圣母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）重建工程的法军前参谋长乔治林（Jean-Louis Georgelin）18日被发现死在了比利牛斯山脉地区。目前调查人员初步断定是他在登山时不幸身亡，享年74岁。法国现任、前任总统、总理和国防部长高度赞扬他是一名伟大的公仆。法国总统马克龙在推特上表示，法国失去了一位伟大的军人，巴黎圣母院失去了让它重生的建筑大师。

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2019年4月15日，法国巴黎圣母院发生火灾，整座建筑损毁严重。着火位置位于圣母院顶部塔楼，大火迅速将圣母院塔楼的尖顶吞噬，尖顶如被拦腰折断一般倒下。

当年法国总统马克龙任命让·路易·乔治林将军担任修复工作。修复的主线是忠实于原始的建筑。

尤其，圣母院大教堂最具标志性的便是法国建筑师欧仁．维奥莱–勒–迪克（Eugène Viollet-le-Duc）于18世纪中期修建时所设计的尖塔。因此，重建工作也将着重在恢复尖塔上。

让－路易．乔治林将军曾坚定地说，“我认为，圣母院的尖塔能重新回到巴黎的天空中，是我们赢得巴黎圣母院之战的象征。”而今巴黎圣母院修复工作失去了一位强大的建筑师。

法国总理博尔纳称赞乔治林是“一位杰出的军人，一生致力于为祖国服务”。

前总统萨科齐表示，乔治林是是一位“伟大的士兵和将领”，“勇敢地为法国服务”，“他性格坚强但又那么有人情味”。法国前总统奥朗德表示，他“以永不枯竭的热情和卓越的专业精神”履行了军人的职责。

法国文化部长里马·阿卜杜勒·马拉克（Rima Abdul Malak）表示，乔治林把巴黎圣母院的修复工程看成是一场必胜的战斗。我们如今是多么地怀念他。

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