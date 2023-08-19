法国迎来新一波炎夏热浪

法国/炎热夏天

法国大部分领土正在为一场异常强度的炎夏做准备，天气预报警告，未来几天法国南部的气温可能会超过40°度。

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法国气象局将从法国西南部延伸到东北部的广阔对角线上28个地区，置入热浪橙色警戒状态。根据天气预报组织在最新公告中的说法，最低气温将“上升”，“平均不低于20至23°C”。

里昂附近法国气象局中心的预报指出，周一，夏蒙尼 (Chamonix) 方向气温达35 度，这意味着勃朗峰顶峰可能会融冰解冻”。

天气预报早些时候指出，这次新的高温“有望把2023 年夏季列入最热的夏季之一。

一些气象专家对热浪说法谨慎，需要观察法国是否会连续几天出现持续的昼夜高温。

炎热将带来后果。 电力供应商法国电力公司计划减少东南部和中东部两座核电站的发电量，以避免冷却反应堆的罗讷河水过度加热。

体育运动也受到影响，里昂和蒙彼利埃之间的 L甲级足球比赛原定于周六下午当地时间 5 点在里昂举行，由于“热浪”，已推迟到晚上 7 点。

原定于周六下午 4:00举行的 14 强赛第一天里昂和土伦之间的橄榄球比赛也已推迟至下星期一下午 6:10从周一开始。

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