拯救戈恩：美国大兵回马要找戈恩算账

法国/戈恩

前美国特种兵迈克尔·泰勒组织搭救法国巴西黎巴嫩3重国籍大亨卡洛斯·戈恩不可思议地逃离日本，现在回马要求戈恩做出回应。在 Apple TV+ 即将播出的一部新纪录片中，美国大兵威胁说，“我可以是忠诚的朋友，但也会变成危险的敌人。”

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英国人詹姆斯·琼斯执导的四集纪录片《寻找卡洛斯·戈恩》以《华尔街日报》的调查为背景，完整地描绘了这位雷诺日产前明星老板的天堂至地狱坠落历程。

Apple TV+ 计划于 8 月 25 日开始在全球范围内播放该剧集。

与 2021 年 BBC 纪录片一样，《寻找》剧利用了该案情节，追求电影化效果，写戈恩飞速升晋职业生涯到 2018 年底他因涉嫌贪污罪在日本被捕。

记者尼克·科斯托夫（Nick Kostov）告诉法新社，“戈恩是一个具有传奇色彩的人物，拥有巨大的别一样特质，但也有很大的缺陷。”记者尼克·科斯托夫是该系列电视作品的作者之一。

苹果的剧集主要讲述了戈恩在经验丰富的美国前特种部队士兵迈克尔·泰勒和他的儿子大卫的帮助下，藏在乐器箱里乘坐私人飞机逃离日本的故事。

与该事件的其他附带受害者一样，美国大兵父子也因参与其中而入狱。 此后，戈恩一直被限制在黎巴嫩的黄金“监狱”中，日本和法国法院对这名法国-巴西-黎巴嫩商人发出了逮捕令，但该黎巴嫩不引渡该国国民。

据尼克·科斯托夫表示，迈克尔·泰勒认为是他“把戈恩从日本就像把他从朝鲜救人那样惊险困难救了出来”。

但日本的监狱真实让这位退伍军人和他的儿子都崩溃了。 泰勒在纪录片中描述道，“与我们所经历的相比，卡洛斯在监狱里的经历就是一个笑话”，这对父子真的被长期单独监禁。

泰勒现在指责戈恩没有支付与他所提供的服务相称的报酬。 泰勒抱怨“我自掏腰包拿出一百万美元作为法律诉讼费用。”泰勒说，“我是一个好朋友，但我也可以成为一个危险的敌人。故事还远没有结束。”

在整部纪录片中，69 岁的戈恩被描述为一个被成功冲昏了头脑的人，他甚至在凡尔赛宫举办过生日豪宴。

日产汽车的前官员，以及任命他为制造商负责人的路易·史怀哲 (Louis Schweitzer)，以及法国前经济部长阿尔诺·蒙特布尔 (Arnaud Montebourg)，都讲述了戈恩如何与现实脱节变得昏昏然。

《华尔街日报》记者随后根据戈恩信件的摘录，深入调查了阿曼涉嫌的洗钱计划。通过这一计划，雷诺数百万美元的奖金将先分配给阿曼一位亿万富翁，然后该富翁再转手支付给雷诺-日产的戈恩。

但据戈恩本人称，他仅得到提供商业建议而该获得的报酬。 据雷诺律师称，这是“典型的利益冲突”，而且“报酬很高”。

据法新社说，戈恩对如此地叙述他的事迹不满，称，“坦白说，这就是我所取得的成就之后剩下的一切吗？”戈恩称，“事情不能就这样结束。”

该报道说，日本不会在戈恩缺庭的情况下再对他进行审判。 但在法国，戈恩仍面临审判的威胁。

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