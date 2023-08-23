马克龙：法国不承认俄罗斯吞并的乌克兰领土，重申对乌全力支持

法国/乌克兰/俄罗斯

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）8月23日在一次讲话中重申，“法国既不承认俄罗斯对乌克兰领土的吞并，也不承认所组织的虚假选举的结果”。法国前总统萨科齐（Nicolas Sarkozy）近日曾发表争议言论，称在克里米亚问题上“回到过去”是“虚幻的”。

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马克龙周三在出席由乌方举办的“克里米亚平台”峰会上通过视频方式发言说，“九年多来，俄罗斯一直在非法吞并乌克兰的部分领土：克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市，完全违反了国际法的最基本标准。自那时起，俄罗斯不断推行暴力和既成事实战略，九年来，我们目睹克里米亚的人道主义和人权状况不断恶化，联合国大会多次对此进行谴责。”

马克龙表示，“2022年2月24日，俄罗斯采取下一步行动，决定对乌克兰发动全面侵略战争。此后的每一天，乌克兰人民都在承受这一决定所带来的令人无法接受的巨大后果。我想在这里，在你们身边，再次非常明确地指出：法国既不承认俄罗斯对乌克兰领土的吞并，也不承认所组织的虚假选举的结果。”

随后，马克龙向乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）及与会各方代表指出，“在战争爆发500多天后，在乌克兰人民不懈地继续为捍卫其领土和主权而战之际，我谨重申法国的全力支持。面对乌克兰平民每天遭受的暴力和破坏，我要表达法国人民坚定不移的声援，他们的家园、医院和学校成为俄军袭击和轰炸的目标。我们继续谴责俄罗斯的行动，这些行动构成了战争罪。最重要的是，我们将继续在所有领域向你们提供帮助，以便俄罗斯结束对你们发动的侵略战争，使你们能够坚持下去、保护自己并取得胜利。”

马克龙说，“俄罗斯侵略乌克兰的后果也直接影响到乌克兰、欧洲和世界其他地区最脆弱的人民。自7月破坏《黑海谷物倡议》以来，俄罗斯一直在打击该地区谷物出口所必需的基础设施，严重危及全球粮食安全。任何对此仍有疑虑的人现在都可以证明，俄罗斯从未想过要对这场战争的直接后果之一作出回应。尽管如此，欧盟仍在继续与乌克兰合作，以确保尽可能继续向全球南方国家出口粮食。这是我们自冲突初期以来一直在做的事情，我们将继续这样做。”

马克龙表示，“面对战争，我们有责任采取行动。我们这样做了，支持乌克兰并作出历史性决定，承认乌克兰作为欧盟候选国的地位。在这条欧洲道路上，在你们渴望公正与持久和平，即尊重国际法的和平的过程中，我们将继续与你们站在一起”。

马克龙谈到，“值此‘克里米亚平台’会议之际，我想在所有主要伙伴面前重申法国对乌克兰的支持，法国人民的支持，以及我们对你们的决心和勇气的尊重和钦佩。在这方面，你们激励着我们，激励着整个欧洲和世界的一部分。”

马克龙向乌方承诺，“我们站在你们一边”。在萨科齐出版的新书中，这位法国前总统提出了一系列他认为可以结束俄乌战争的途径。萨科齐特别建议乌克兰成为一个“中立”国家，既不加入欧盟，也不加入北约，并通过公投来决定克里米亚的未来等。这些话连日来在法国舆论和政界激起批评。

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