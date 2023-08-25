军事政变

尼日尔军政权让法国大使离境

非洲 – 尼日尔发生军事政变以来，美国仍然希望尼日尔政变能够结束，但对局势仍保持“现实”态度。25日最新消息，尼日尔军政权要求法国驻该国大使在48小时内离境。据军政府称，这一决定的部分原因是因为大使拒绝25日召集会议的"邀请"。军方还说，法国政府的其他行动违背了尼日尔的利益。法国外交部回复说，“叛变分子无权”要求法国大使离开。

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Des manifestants ont détaché la plaque de l'ambassade de France au Niger, le 30 juillet 2023
Des manifestants ont détaché la plaque de l'ambassade de France au Niger, le 30 juillet 2023 © AFP
作者： 法广
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26日，尼日尔军政府授权马里和布基纳法索军队有条件进入尼日尔领土。在这个背景下，美国负责非洲事务的助理国务卿莫莉·菲（Molly Phee）准备到访加纳和尼日利亚两国，试图为尼日尔的危机找到外交解决方案。

尼日尔有法国和美国的军事基地，并被视为打击伊斯兰叛乱分子的合作伙伴。美国国务院将尼日尔描述为“萨赫勒地区稳定的关键”，也是打击与伊斯兰国或基地组织有关的各种伊斯兰组织的“可靠反恐伙伴”。

根据美国国务院的一份新闻稿，美国负责非洲事务的助理国务卿莫莉·菲在访问期间“将回归共同目标，维护尼日尔来之不易的民主，并立即释放被不公正拘留的巴祖姆总统、他的家人和政府成员” 。

美方还在咨询西非国家经济共同体贝宁、科特迪瓦、塞内加尔和多哥的高级官员。想要恢复总统穆罕默德·巴祖姆的西非经共体已下令部署“待命部队”，但似乎仍然倾向于与军政权对话的途径。

在乍得，美国负责非洲事务的助理国务卿莫莉·菲还将谈论边境国家苏丹发生的暴力事件。

 

另外乍得政治过渡也是她商讨的主题。过渡总统马汉马内在其父亲去世后于 2021 年 4 月上台。 他曾承诺进行政治过渡，但过渡期限后来被延长。2021年4月底，代比37岁的儿子马汉马内（Mahamat Idriss Deby Itno）被一个由军方官员组成的过渡委员会任命为临时总统。

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