尼日尔军政权让法国大使离境

军事政变

非洲 – 尼日尔发生军事政变以来，美国仍然希望尼日尔政变能够结束，但对局势仍保持“现实”态度。25日最新消息，尼日尔军政权要求法国驻该国大使在48小时内离境。据军政府称，这一决定的部分原因是因为大使拒绝25日召集会议的"邀请"。军方还说，法国政府的其他行动违背了尼日尔的利益。法国外交部回复说，“叛变分子无权”要求法国大使离开。

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26日，尼日尔军政府授权马里和布基纳法索军队有条件进入尼日尔领土。在这个背景下，美国负责非洲事务的助理国务卿莫莉·菲（Molly Phee）准备到访加纳和尼日利亚两国，试图为尼日尔的危机找到外交解决方案。

尼日尔有法国和美国的军事基地，并被视为打击伊斯兰叛乱分子的合作伙伴。美国国务院将尼日尔描述为“萨赫勒地区稳定的关键”，也是打击与伊斯兰国或基地组织有关的各种伊斯兰组织的“可靠反恐伙伴”。

根据美国国务院的一份新闻稿，美国负责非洲事务的助理国务卿莫莉·菲在访问期间“将回归共同目标，维护尼日尔来之不易的民主，并立即释放被不公正拘留的巴祖姆总统、他的家人和政府成员” 。

美方还在咨询西非国家经济共同体贝宁、科特迪瓦、塞内加尔和多哥的高级官员。想要恢复总统穆罕默德·巴祖姆的西非经共体已下令部署“待命部队”，但似乎仍然倾向于与军政权对话的途径。

在乍得，美国负责非洲事务的助理国务卿莫莉·菲还将谈论边境国家苏丹发生的暴力事件。

另外乍得政治过渡也是她商讨的主题。过渡总统马汉马内在其父亲去世后于 2021 年 4 月上台。 他曾承诺进行政治过渡，但过渡期限后来被延长。2021年4月底，代比37岁的儿子马汉马内（Mahamat Idriss Deby Itno）被一个由军方官员组成的过渡委员会任命为临时总统。

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