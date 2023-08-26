罗亚尔鼓动左翼联合竞选欧洲议员 引惊讶但梅郎雄显开心

法国/罗亚尔

法国社会党常常语出惊人的前总统候选人罗亚尔25日呼吁左派联合推出名单，竞选明年的欧洲议会立法选举。此举虽然被左翼普遍怀疑，但受到法兰西不屈服党领导人梅朗雄的欢迎。评论称罗亚尔实际上给梅郎雄送去了大大的帮助和礼物。因为，四分五裂的左翼联盟，绿党，共产党都在推出自己的竞选名单，罗亚尔所在地社会党也对左翼联合举棋不定。

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据法兰西不屈服党领袖梅朗雄在接受 TF1 采访时表示：“罗亚尔表现出了大胆和勇气，我想认可她的倡议以及肯定她倡议联合的贡献”。

据罗亚尔周五表示，“法国左翼应当发扬联盟的活力”。这让左翼感到惊讶。 她能亲自领导这份名单吗？ 罗亚尔称她“就是这个想法。”这位前社会党部长还说，她从夏天之前就开始考虑这个题目了。

鉴于她是2007年总统选举决赛入围者，梅朗雄邀请所有那些认为团结“才是理性的选择”的人出面，都对绿党，共产党以及社会党施加压力，敦促他们接受团结。

据法新社说，法兰西不屈服党几个月来一直在为 2024 年 6 月的欧洲议会共同竞选名单进行活动，但没有成功。这一议题反而极大地加剧了左翼政党联盟正在经历的紧张局势。

早些时候，社会党第一书记奥利维尔·福尔（Olivier Faure）重申，要注意到“共产党和绿党以自己的名义离开左翼联盟的决定”，这使得社会党更有可能也自行竞选。但对福尔来说，“欧洲选举将发生的事情并不妨碍2027年法国总统大选的左翼联合前景”。

即使以埃松·杰罗姆·盖吉（Essonne Jerome Guedj）代表为代表的“统一主义”路线继续存在，社会党也拒绝接受这位前总统候选人罗亚尔作为名单之首的前景以及与法国法兰西不屈服党（France Insoumise）结盟的前景。

一般认为，欧洲议题仍然是欧洲生态党（EELV）和社会党之间的主要障碍之一，一方面是坚持亲欧甚至联邦主义路线，另一方面法兰西不屈服党和共产党则反对欧盟的多项条约。

社会党内部对罗亚尔的姿态没有积极回应，法新社说似乎没有人被罗亚尔的表现所吸引。 卡尔丰 (François Kalfon) 评论说，“这是一位才华横溢的女性的永恒回归，但她无法将社会党人团结在一起”。

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