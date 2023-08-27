尼亚美再次爆发反法示威活动

反法示威游行

非洲 – 发动军事政变的尼日尔是法美驻非洲的关键阵地。法国在尼日尔驻有1500士兵，负责打击极端组织和训练尼日尔军队。 美国也在尼日尔驻有800士兵。8月27日，数千名支持政变的人周日在尼亚美法国军事基地附近举行示威。尼日尔军政府要求法国驻尼大使48小时内离境的时间已过。局势紧绷，但不知军方是否会采取报复措施。

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示威者响应了支持7月26日政变中掌权的军方组织的号召，并要求法国大使西尔万·伊特于在指定时间内离开尼日尔。军营就设在空军基地里。支持军事政变的人从黎明就在离法国军营不远的一个交通环形路口举牌示威，他们喊着口号让法国大使和驻军立即离开尼日尔。

尼亚美居民阿布·孔切 (Abou Kountché) 告诉记者：法国驻军，我们不要它。法国人快些离开我们的国家。餐馆老板阿达玛·阿萨内 (Adama Assane) 恼怒地说，法国人不是说我们是个穷国吗？！怎么让他们离开的时候他们那么舍不得？！这些人是在军人保护下示威的。

8月26日，近2万民众在尼亚美的体育场举行了反法集会。靠军事政变上台成立的国家保卫祖国委员会（CNSP）把怒火对准了法国。“保卫祖国国家委员会”于八月初宣布终止与法国的一切军事合作协议。

驱逐法国大使的决定是自政变以来一个月对法国政治怀有敌意的示威。被推下台巴祖姆仍与部分家人被扣留。法国外交部26日回应称，“政变者无权提出这一要求，大使的批准仅来自尼日尔合法民选当局”，即总统穆罕默德·巴祖姆。

军方夺取政权四天后，数百名支持者在尼亚美法国大使馆前示威。7月30日，在法国宣布暂停对尼援助后，数千名支持尼军方的抗议者当天聚集在法国驻尼亚美大使馆外，一些人还试图闯进使馆。报道称，一些示威者扔掉写有“法国驻尼日尔大使馆”字样的牌匾，用尼日尔和俄罗斯国旗取而代之，还有一些人则高呼“俄罗斯万岁”和“打倒法国”。

据法国国内新闻台报道，27日，法国加强了使馆的警察部队。该台特派记者尼古拉斯·贝特朗发回报道称：“法国的立场始终没有改变。法国认为掌权的军方是非法的，因此他们无权要求大使离开。” 目前，法国大使馆地区已增派警察部队。 军政府将发表声明留意到法国没有召回大使这一事实，但不知道是否会采取报复措施。

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