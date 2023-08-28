【视频】维护世俗性 法国正式禁止在学校穿穆斯林长袍"阿巴雅"

法国，社会

法国教育部长加布里埃尔 阿塔尔（Gabriel Attal）周日（8月27日）晚在法国电视一台（TF1）上宣布，为维护法国的世俗性，学校将明确禁止学生在校园内穿穆斯林传统女式长袍 "阿巴雅"。

广告 继续浏览后续

阿塔尔在学校新学年开始之际做出的这一宣布，旨在结束围绕一些穆斯林女生在校园穿的这种传统长裙所引发的争议。他在周日晚间的晚间新闻节目中说，"我已经决定，学生不能再穿阿巴雅长袍上学。”

今年夏天刚刚上任的阿塔尔在就任之初就在维护学校世俗化问题的表达坚定立场。他说，穿阿巴雅上学是 "一种宗教姿态，旨在测试法国对学校必须构成的世俗庇护所的抵制"，他承诺在这一问题上将采取坚定立场。

有关阿巴雅这一传统服装的问题非常敏感，法国穆斯林信仰理事会（CFCM）认为，阿巴雅不是穆斯林的宗教象征。里昂法国政治学院 讲师、伊斯兰教专家 Haoues Seniguer 认为，穿阿巴雅问题 "比带面纱更加模糊"。

根据法国 2004 年 3 月 15 日的一项法律，"在公立小学、中学和高中，禁止学生穿戴上表明其宗教归属的标志或服饰"，一份通知文件明确指出这些标志是指 "伊斯兰面纱（......）、 犹太教小帽 或明显过大的十字架"。

法国教育部在去年 11 月就已着手处理有关阿巴雅的问题，教育部在一份通知表示，如果 "穿戴的方式显示出宗教信仰"，这种服装，如头巾和长袍，都可能被禁止。

随着与此类服装有关的事件增多，阿塔尔的前任教育部长帕普-恩迪亚耶的态度曾受到校长协会的的质疑，恩迪亚耶拒绝 “无休止的公布规定服装长度的目录"。

"最早于下周 "与学校校长会面

法新社获得的一份政府备忘文件显示，自 2020 年法国教师帕蒂在其工作的中学外遭斩首遇害以来，法国学校受到的对世俗化的攻击挑衅事件显著增加，在 2021/2022 学年和 2022/2023 学年之间增加了 120%。在上一学年中，此类事件中占多数的佩戴标志和着装情况增加了150%以上。

阿塔尔周日在讲话中向 "站在世俗问题第一线 "的校长们表示敬意，他并承诺最快下周就与他们会面，向他们提供执行这一规定所需的所有手段。

01:08 Uma mulher vestida com uma túnica abaya nas ruas de Paris. O Ministério da Educação Nacional proibiu o uso dessa vestimento muçulmana nas escolas da França. AFP - MIGUEL MEDINA

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅