驻外使节会议

法国 – 8月28日在一次外交使节会议上，法国总统马克龙展示了第三条路的世界观。他提醒说，大国竞争加剧，局势变得复杂，而法国在欧洲带头提倡建立可靠的合作伙伴关系。总统再次表示，法国驻尼日尔大使不会离开。

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提及驻外工作人员，特别是在尼日尔坚守岗位的工作人员，法国总统表示，他对法驻尼亚美大使伊特的工作表示赞赏¡£Ëû±íÊ¾£¬“近几个月来，法国和外交官们在某些极为困难的国家工作，无论是在苏丹，还是此时此刻的尼日尔，我那里继续履行职位的外交人员致以问候“ 。

法国总统表示，萨赫勒地区应实行负责人的政策。总统表示，一些人在这个地区表现出的弱势，使得这个地区盛行的一种军事政变病毒。

法国总统马克龙还表示，在非洲一些国家的要求下，法国在萨赫勒地区分别采取了薮猫和“新月形沙丘”军事行动。法国总统表示，没有法国的介入，没有我们的士兵在非洲献出生命的牺牲，当今又如何谈论马里、布基纳法索、尼日尔领土范围。这些国家如今将不复存在。

萨赫勒五国集团联合部队成立于2017年，是一项国际军事行动，主要作用是对抗不断加剧的恐怖主义威胁，改善刑事司法、边境安全管理和武装宗教极端主义的蔓延。法国目前在尼日尔驻有大约1500名军人；美国在尼日尔驻有800士兵。

欧盟周一表示“全力支持”仍在任的法国驻尼日尔大使。欧盟外交和安全政策发言人纳比拉·马斯拉里（Nabila Massrali）表示28日表示，尼日尔军政权发出的驱逐法国大使的决定是一次新的挑衅，无论如何都无助于找到当前危机的外交解决方案”。 “欧盟不承认也不会承认尼日尔政变后的当局”。

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