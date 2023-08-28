马克龙：欧洲和西方存在被“削弱的风险”

驻外使节会议

法国 – 法国总统马克龙周一警告称，在大国之间竞争加剧的国际背景下，欧洲和西方存在被“削弱的风险”。马克龙在驻外使节会议上表示，大国竞争加剧“已相当僵化”，“变得更加复杂”的国际形势，并且“大国间的竞争面临着西方特别是欧洲大陆被削弱的风险”。

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马克龙表示，“我们必须保持清醒的头脑，但不能过于悲观”，并特别提到新兴国际强国的崛起使得欧洲在国际贸易中有被削弱的危险。

马克龙进一步强调，“人们逐渐对我们的国际秩序提出质疑，西方曾在其中占据主导地位，它将仍然占据主导地位”。

这种质疑源于战争卷土重来，特别是在欧洲，俄罗斯对乌克兰发动进攻。法国总统表示，“许多国家不想被夹在中美竞争中，第三条建立合作伙伴的道路是存在的”。法国总统表示，凭借新的外交、军事发展，法国可以在欧洲率先建立可靠的伙伴关系。

法国总统表示，从亚洲到非洲，因“重新发明或幻想的反殖民主义”和“工具化的反西方主义”而滋长的怨恨情绪，使得欧洲有被削弱的现象。他敦促法国必须加速发展其战略影响力，例如在通信防御领域。

以及从亚洲到非洲的“怨恨政策”的兴起，这种政策以“重新发明或幻想的反殖民主义”和“工具化的反西方主义”。

法国总统马克龙提醒人们不要因为乌克兰战争而使得“世界分裂”，而南半球国家则拒绝谴责俄罗斯。 他说，我们必须“避免一种事不关己的姿态，好像在说：这是你们作为欧洲人的战争，而与我们无关”。

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