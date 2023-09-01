尼日尔：军政权与法国之间的角力仍在继续

尼日尔政变

尼日尔军政府与法国之间的外交角力仍在继续，周五尼亚美当局谴责巴黎“干涉他国内政”，巴黎则仍拒绝承认军政府的合法性。

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周五，尼日尔军政权的发言人阿马杜·阿卜杜拉曼少校谴责了法国总统马克龙本周一发表的言论，认为这些言论构成了“对尼日尔内政进一步的公然干涉”。在国家电视台播出的一份声明中，发言人称，马克龙“不断努力”赞成入侵尼日尔”，目的是为了让新殖民主义事业在尼日尔人民身上永久化”。

周一，法国总统马克龙呼吁非洲"地区的所有国家采取负责任的政策”，并指出法国以伙伴关系的方式支持西非国家经济共同体（西非经共体）采取“外交和军事行动”。周五，马克龙重申尼日尔军政府“没有合法性”，法国只会“在与巴祖姆总统交流的基础上”对尼日尔做出决定，并赞扬了巴祖姆总统的“承诺、行动和勇气”。

法国曾多次表示支持西非经共体，几周来，西非经共体一直在威胁可能对尼日尔进行军事干预，来恢复该国的宪法秩序，并释放自 7 月 26 日政变以来被囚禁在总统府的总统穆罕默德·巴祖姆。

- 紧张局势 -

这些声明是尼亚美和巴黎之间几周紧张关系的最新一幕。

法国驻尼日尔大使的外交豁免权和签证已被撤销，尼日尔当局在本周二通知巴黎，打算将大使驱逐出境。

上周五，军政府最初要求法国大使在 48 小时内离开尼日尔，但巴黎拒绝了这一最后通牒。

然而，另一项最后通牒可能会在本周末到期：8 月 3 日，尼日尔新领导人谴责了与法国签订的几项军事协议，法国在尼日尔部署了 1,500 名士兵参与反圣战主义的战斗。

据军方称，这些协议均规定了不同的有效终止通知期限，其中一项与 2012 年的有关协议，终止期限为一个月。

周五，数千人聚集在尼日尔首都的空军基地外，这里驻扎了法国空军。 这次“静坐”是由民间组织M62运动号召的，该运动是由反对法国在尼日尔驻军的民间组织组成的联盟，自政变以来，已经举行了多次提出类似要求的集会，静坐预计将持续到周日。

M62 运动领导人法尔玛·塔亚 (Falma Taya) 对人群表示：“法国必须离开，也必将离开，因为尼日尔不是它的家。”

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