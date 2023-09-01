法国九月开学后 汽油及柴油价格都达2023年新高

法国2023年汽油价格从未如此昂贵。根据费加罗报指出，法国汽油价格达到2023年新高，无铅 98 无铅汽油价格已突破两欧元大关；而柴油价格同样创新高。

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根据费加罗报9月1日报道，法国2023年汽油价格从未如此昂贵。法国每升柴油价格比 7 月初上涨约 20 生丁，而无铅 98 无铅汽油价格已突破两欧元大关，达到今年的最高水平。

对于法国驾车者来说，开车的加油钱笔账单越来越沉重。 根据能源转型部公开根据 Fig Data大数据的计算，自 7 月初以来，加油站价格继续大幅上涨。 这是民众假期回来时，不但要面对大笔的新学年开学的花费，要得面对这个坏消息。而且都无法避免用到燃料油。

然而，受影响最严重的是柴油。 每升平均价格为 1.8934 欧元，比上周上涨近两生丁。这是七个月以来从未见过的。 汽油也遵循着相当类似的趋势，尽管今年夏天的趋势略有减弱。不过 SP-98 无铅汽油的价格已经突破了两欧元大关（为2.0176欧元），而 SP-95无铅汽油（1.97 欧元）和 E10生态汽油（1.9517 欧元）也越来越接近两欧元的价格，三者都打破了他们的年度价格“纪录” ”。

2023 年全年，SP-98 无铅汽油价格上涨 6.2%，SP-95无铅汽油价格上涨 6.6%，生态乙醇汽油E10 价格上涨 7.6%。 相反，柴油价格下跌了0.8%，从1月1日最贵的燃料油状态变为目前价格最最有利的状态，尽管最近有所上涨。

需要提醒的是，自 3 月 1 日起直至年底，道达尔能源集团(TotalEnergies)的加油站柴油和 SP-95无铅汽油的价格上限为 1.99 欧元。这是在政府压力下做出的姿态。

7月布伦特原油上涨13.7%

这一上涨与原油价格有关。7 月份布伦特原油价格也大幅上涨，涨幅为13.7%。 YYY 这得归咎于沙特的减产，这项减产行动至少会持续到9月份。 8 月的前 27 天利雅得的原油出口量预计为每日 547.3 万桶，为 2021 年 4 月以来的最低水平。周四伦敦原油价格每桶为 86.67 美元，上涨 4%。

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