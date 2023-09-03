法防长：非洲的反法情绪在很大程度上是由俄罗斯制造和利用的

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据法新社记者观察，周六有数千人在西非国家尼日尔首都尼亚美和西南部城市瓦拉姆集会，要求驻扎在该国的法军撤离。尼亚美周六的示威集会是在一个驻有法国士兵的尼日尔基地附近举行的。法国国防部长勒科尔尼（Sébastien Lecornu）当天与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）就尼日尔局势及两国间的防务合作进行了通话。

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就与奥斯汀的通话，勒科尔尼通过社交媒体平台X介绍称，“我们的当务之急是继续施加压力，促使恢复（尼日尔）宪政秩序。这关系到国际社会的信誉和次区域的稳定”。五角大楼的新闻稿指出，两国防长“共同希望通过外交途径解决尼日尔局势，并强调需要继续与尼日尔人和非洲地区合作伙伴保持接触”。他们还重申在美法长期防务和安全关系的支持下继续合作的承诺。

值得一提的是，勒科尔尼在《费加罗报》周五刊登的专访中拒绝了尼日尔军政府要求法军和法国大使撤离的最后通牒。当记者问及“在尼日尔，军政府发出最后通牒，要求1500名法国士兵在周一之前撤离。在巴黎拒绝与事实上的当局进行任何接触的情况下，他们能留下来吗？”

勒科尔尼回答说，“我们正在与（尼日尔）合法当局接触，即巴祖姆（Mohamed Bazoum）总统，他正被以一种可耻的方式扣为人质。如果说哪位总统具有明确的民主合法性，那他就是。我们为什么要在这个国家派驻士兵？我们花法国纳税人的钱不是为了象征性的原因，也不是像我有时听到的那样是出于怀旧。我们在那里是因为，不幸的是，萨赫勒地区多年来一直存在严重的恐怖活动。布基纳法索、马里和尼日尔都是如此，这种压力还延伸到了贝宁和科特迪瓦等国的边境。”

勒科尔尼说，“面对萨赫勒地区的‘伊斯兰国’、‘基地’组织萨赫勒分支或‘博科圣地’组织，这些国家的合法当局——首先是政变前的马里，其次是巴祖姆总统领导的尼日尔，恰好要求我们与当地部队并肩打击恐怖主义。一旦这场斗争不再是当权者的优先事项，就像马里的情况那样，我们就没有理由再留下来。在尼日尔，问题并不完全在于此，因为我们只承认巴祖姆总统的权力，我们希望恢复宪法秩序。”

就记者问尼日尔的法军士兵能在得不到补给的情况下留多久的提问，勒科尔尼说，“如果我明确回答你的问题，我就会触犯法国和尼日尔的利益。但你应该知道，我并不担心。与该地区其他政变的主要区别之一是，在这次政变中，西非国家共同体承担了自己的责任。我们不是处于军政府、巴祖姆和法国之间的三方格局，而是处于该地区许多总统和合法议会决定说：‘这一次，太过分了！’他们采取了经济和金融制裁措施，甚至考虑采取军事行动。如果法国只顾自己，而不支持西非经共体，那么它将是一个奇怪的伙伴。这是我们的责任；法国并不软弱。”

就记者提问，法国将以何种形式支持西共体进行军事干预，勒科尔尼表示：“现在下结论还为时过早，这将由总统来决定。还是让相关国家的领导人和参谋长们去解决吧。贝宁、尼日利亚、科特迪瓦和塞内加尔等国都对局势感到不满，正在研究各种方案。我毫不讳言，我花了大量时间与他们交谈，以确保我们能够在尊重他们的主权和防务协议的情况下——帮助他们重建宪政秩序。不要忘记，我们与这些国家在培训、装备和支持其部队方面有着长期的合作历史。”

记者提及尼日尔军政府周四要求警方驱逐法国大使，是否对出现武力升级感到担心。勒科尔尼回答说，“无论发生什么情况，尼日尔都有责任确保法国大使馆的安全。这是国际法，必须得到尊重。正如法国有责任确保尼日利亚驻巴黎大使馆的安全一样”。

另就记者提问“十年过去了，‘新月形沙丘行动’的结束难道没有宣告法国的失败吗？”去年11月，法国总统马克龙宣布，正式结束自2014年起在非洲萨赫勒地区开展的“新月形沙丘”反恐行动。

对此，勒科尔尼表示，“我对这种推论提出质疑，因为这种推论往往是为了国内政治利益而提出的。那么，自2013年以来，我们应该做些什么呢？不满足马里当局的需求，对在我们眼前发生的屠杀视而不见？不进行‘薮猫’行动或‘新月形沙丘’行动？让马里、布基纳法索和尼日尔部分地区落入恐怖势力之手？”

勒科尔尼补充说，“事实很顽固：‘新月形沙丘’行动是一个成功的军事故事。由于法国和我们在萨赫勒地区牺牲的59名士兵，成千上万的人幸免于难，主要恐怖分子头目被消灭。我们永远不会忘记这一点。但我们也要吸取教训：虽然我们可以支持主权国家打击恐怖主义，但我们不能替他们做，也不能没有他们的支持。”

记者提问，“法国的军事存在本意是保障我们非洲伙伴的稳定，但随着时间的推移，难道没有成为不稳定的因素吗？” 勒科尔尼指出，“这是一个合理的问题，但需要冷静和长远地考虑。自20世纪60年代以来，非洲已经发生了近150次政变。我并不是说我们应该满足于这一论点，但它确实能让我们正确看待你的问题……”

勒科尔尼补充说，“此外，虽然自这些国家独立以来法国与某些非洲国家保持了一段时期的准排他性关系，铁幕倒塌后更是如此，但近年来这种情况已不复存在。中国和其他国家在非洲大陆的经济利益正在加剧各国之间的竞争。反法情绪在很大程度上是由俄罗斯制造和利用的，我们决不能被我们使馆外收了钱的示威者挥舞的几面俄罗斯国旗所打动！”

另就法国将如何准备长期支持乌克兰问题，勒科尔尼表示，“战争的这一阶段需要更高水平的承诺和耐力。在装备方面，我们已经从局势紧迫需要在不损害我国国防的情况下直接从我国武装部队库存中调拨武器的阶段，进入了我国国防工业必须通过提高生产能力来直接满足乌克兰需求的阶段。我们还准备继续进行长期培训。”

勒科尔尼介绍称，“我们向乌克兰提供军事支持的一个显著特点是，我们提供综合能力，不仅包括装备，还包括培训和维护解决方案。这就是我们为一些装备所做的工作，这些装备已在实战中证明了其价值，并为乌克兰带来了作战优势，其中包括火炮用的‘凯撒’大炮、AMX 10-RC和VAB装甲车、防空用的‘西北风’、‘响尾蛇’和SAMPT（防空导弹及系统）”。他续指，“因此，我们承诺在今年年底前总共培训7000名乌克兰士兵，其中5000人在波兰，2 000人在我国境内受训，约占在欧盟一级所做努力的四分之一。我们最早将于今年秋季提前完成任务。”

勒科尔尼说，“在此背景下，在我的建议下，共和国总统决定加强我们的提议，在我们已经在做的参谋培训的基础上，增加对将要指挥和规划行动的（乌克兰）军官的培训。我们面临的挑战不仅是打好当今的仗，还要帮助乌克兰人建设未来的军队”。

就他是否担心法国舆论对支持乌克兰的立场会随着时间流逝而削弱时，勒科尔尼表示，“这场辩论是在总统选举期间进行的，之后又在讨论‘军事规划法’期间进行，我们谨慎地将用于准备我们国防能力的资金与使我们能够帮助乌克兰的机制分开。”

勒科尔尼谈到，“我还了解到，本周在圣但尼举行的共和国总统与各政治集团之间的会议上，各方在这一问题上达成了很多共识。这是一件好事。我们必须不断提醒我们的同胞，这项援助有多么重要。俄罗斯不能也绝不能获胜。我想提醒大家，在其他时候，当法国自身面临重大困难时，能够依靠盟友的宝贵支持。联盟、友谊和国际法的概念不仅适用于他人。”

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