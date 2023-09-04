尼日尔军政权敦促法国驻军迅速撤离

军事政变

非洲 – 尼日尔军事政变后，任命的总理确认，他们正在与法方谈判，以使法国驻军能够撤离尼日尔；同时军方也希望西非经济共同体（CEDEAO）撤销军事介入的打算。

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周一，在持续一个多小时的新闻发布会上，阿里·马哈曼·拉明·泽纳确认，法国军队在尼日尔“处于非法地位”，应该迅速撤离。

8 月 3 日，政变中掌权的将军们谴责了与巴黎签署的几项军事合作协议，巴黎约有 1,500 名士兵参与尼日尔的反恐斗争。 据他们称，其中一封短信包含让一个月内撤离尼日尔的限期。。

然而，泽纳先生保证说，他的政府希望“如果可能的话，与一个与我们有很多共同点的国家保持合作。”

尼日尔还撤销了法国大使西尔万·伊泰的外交豁免权和签证，并要求将其驱逐。泽纳表示，这一决定是合理的，因为这名外交官拒绝回应 8 月 25 日与当局会面的邀请，其行为是“蔑视新政权”。

法国这个前殖民国家经常重申不承认尼亚美的新当局。军方任命的总理表示， “我们难道会派警察去大使馆吗？那是我们承认的飞地。但如果大使离开，他就是非法的”。

根据《维也纳外交关系公约》第22条规定规定，“接受国应允许使馆为一切公务目的自由通讯，并予保护

自政变以来，这个西非组织没有改变其立场：它呼吁“立即”恢复宪法秩序，其中包括释放被废黜的总统穆罕默德·巴祖姆，恢复他民选总统职位。

尼亚美新当局则计划“最长三年”的过渡期。西非经共体多次威胁武装干预并对尼日尔实施严厉的经济制裁。阿里·马哈曼·拉明·泽纳表示， “我们预计随时会受到袭击。所有安排都已做好。这将是一场不公正的战争。如果发生袭击，我们决心保卫自己”。

但外交解决方案仍然是当务之急。周四，兼任西非经共体主席的尼日利亚总统为可能的短期过渡期打开了大门。他以 1999 年在尼日尔实施的为期 9 个月的过渡为例，认为“如果军事当局是真诚的，那么这种情况没有理由不会在尼日尔再次发生”。

9月4日，尼日尔还重新开放了商业航班的领空。 “面对邻国日益明显的干预威胁”，尼日尔于 8 月 6 日关闭了该项目。尼日尔通讯社援引交通运输部发言人的话说，尼日尔领空仍然对所有军事飞行关闭，除非当局事先授权。

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