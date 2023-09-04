法国总统马克龙新学年立目标 每位初一学生种一棵树

法国总统埃曼纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 于 本周一(9 月 4 日)的新学年开学日设定了一个目标，他要求法国所有中学一年级的学生开始植树。这也是为了“帮助”法国能够实现十年内植树10亿棵的目标。

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法国总统马克龙估计今年要“整个初中一年级”都种树，不可能做到这一点。但他说：希望我们最终能够拥有“每位初中学生都能种下自己的一棵树的一代人”。

法国总统马克龙在接受 HugoDécrypte Youtube 频道的采访时声称：“我希望从今年上初一的学生开始做，就让他们开始植树。”

他估计今年要“整个初一学生”都植树，是不可能做到的。但他说，希望我们最终能够拥有一代人是“每位初中学生都能种下自己的一棵树”，俾能“帮助”实现法国在十年内植树10亿棵的目标。

法国总统马克龙在新学年开学时，针对YT HugoDécrypte 网路平台的询问发表声明。马克龙希望向法国青年发表讲话，他特别是回到学年开始时面对的一些关键主题，例如：他也谈到了学生穿阿拉伯传统长袍问题、穿制服上学、学校课程节奏等的议题。

法国今年九月新学年一开始就充斥了争议性的话题，如通货膨胀、关于学校制服的争议，以及一些学生穿着阿拉伯女人传统长袍的争议，

法国总统马克龙不得不就法国年轻人、大学生、及中小学生的状况发表意见。

马克龙本周一是在抖音TikTok 和YT油管上的平台接受了YT网红与 Hugo Décrypte网路平台记者的提问时，马克龙在讲话中，也捍卫学校里实施的世俗主义、讨论学生的课程时间安排、甚至有关试验实施上学穿校服等方面的最新措施的意见和立场。

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