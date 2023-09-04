法国教育部长宣布，法国中小学将进行“校服实验”

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法国教育部长阿塔尔(Gabriel Attal)周一宣布，法国的中小学校将就穿校服进行“实验”。总统马克龙支持这一做法，一些法国政府内阁部长则希望能走得更远。

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法国现任教育部长阿塔尔的前任恩迪亚耶(Pap Ndiaye)对“强制穿校服”听都不想听，但他的继任者阿塔尔赞成学校就校服进行“实验”。阿塔尔周一在一家法国广播电台上说，“我不确定这是一个能够解决所有问题的奇迹般的解决方案，但它值得实验。”

“这是一项公民措施，公民权属于每个人！”

主张在学校里禁止穿长袍的法国公民事务国务秘书索尼娅·巴克斯(Sonia Backès)说，“阿塔尔宣布的实验将会使校服普及，因为这是个会让每个人都满意的措施”。

索尼娅·巴克斯还补充说：“在禁止穿长袍的问题上，人们的立场在向我们靠拢。在校服问题上，则是我们的立场在被重复。”穿校服是否是一项带有右翼政党色彩的措施呢？索尼娅·巴克斯就此回答说，“不，这是一项公民措施，公民权属于每个人！”

伊芙琳省的复兴党籍的国会议员查尔斯·罗德威尔（Charles Rodwell）高兴地表示说，“校服在世俗主义层面上保护学校，在购买力问题上能有作用，它还可以对抗骚扰，（让学生）对学校产生归属感。”

就法国中小学生是否应该穿校服，法国总理府持谨慎态度。上星期，在法国媒体刊登索尼娅·巴克斯的采访之前，总理博尔内在最后一刻给予了阻止。但是，总统府则为阿塔尔的校服实验开了绿灯。周一，马克龙承认在这个问题上他的立场有了变化。他说，“单一的校服可以解决很多问题：世俗主义和我们就体面的观念。马克龙说他以前支持以学校为单位来实验，但是，学校负责人面临的压力太大了，所以，将按领土来进行实验和评估。”

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