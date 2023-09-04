法国格斗冠军擂台时家中遭窃 有称贼胆真大

法国/偷盗

法国综合格斗（MMA）明星西里尔-加内（Ciryl Gane）的家于周六晚在巴黎郊区马恩河畔诺让市（Nogent-sur-Marne）被撬。而贼们光顾格斗冠军宅邸时，加内正在与 Serghei Spivac在擂台上比赛。

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据法新社从巴黎克雷泰尔检察官办公室获悉，法国综合格斗（MMA）明星西里尔-加内（Ciryl Gane）的家被盗。

检察院周一证实了警方提供的消息，称周六晚在这位综合格斗（MMA）拳手的家中发生入室盗窃，估计损失 10 万欧元财产，其中包括一块劳力士名表。

据检察官办公室补充说，瓦尔-德-马恩省地方警察局反抢劫部门已受托调查这起入室盗窃案，但目前尚未逮捕任何人。

周六晚上，西里尔-加内在巴黎雅高竞技场举行的 "UFC 巴黎 2 "比赛中轻松击败了摩尔多瓦选手谢尔盖-斯皮瓦茨（Serghei Spivac）。

这位来自旺代的 33 岁法国选手在第二回合以击倒摩尔多瓦对手的方式获胜。而对于谢尔盖-斯皮瓦茨，这是他在拉斯维加斯输给美国选手乔恩-琼斯（Jon Jones）六个月后的第二场失利，也是谢尔盖-斯皮瓦茨在争夺 UFC 重量级金腰带过程中的第二场失利。

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