法国防长罕访海湾多国

法国/中东海湾

法国国防部长勒科努今天宣布，他将于9月6日至11日访问中东海湾地区国家沙特阿拉伯，以及科威特和阿拉伯联合酋长国。法国称旨在推动交流互动。中东海湾地区是法国军火销售重要目的地。

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据法国国防部长塞巴斯蒂安-勒科努（Sébastien Lecornu）称， 对沙特阿拉伯的访问是 "五年来法国国防部长的首次访问"，将包括与沙特阿拉伯王储穆罕默德-本-萨勒曼（Mohammed Ben Salmane）和国防部长哈立德-本-萨勒曼（Khaled Ben Salmane）的会晤。

在科威特，法国部长将与科威特副首相兼国防大臣塔拉勒-哈立德-艾哈迈德-萨巴赫举行会谈，就 "行动合作 "交换意见，并将讨论 "军事训练 "列入议程。

法国防长还将会见在伊拉克打击 "伊斯兰国 "组织的 "坚定决心"（OIR）国际联盟的法国士兵。

在阿联酋，勒科努将会见埃米尔穆罕默德-本-扎耶德（Mohammed ben Zayed）和国防部长穆罕默德-艾哈迈德-巴瓦迪（Mohammed Ahmad al-Bawardi）。

据法国国防部称，他还将访问驻阿联酋的法国部队（FFEAU）。

据法新社称，根据法国向议会提交的年度报告，2022年法国武器出口额达到270亿欧元，达到 "历史性 "水平，尤其是与阿联酋签订的80架 "阵风 "战机合同，总价值超过160亿欧元。

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