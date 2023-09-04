马克龙支持公立学校禁穿穆斯林长罩袍

禁止罩袍

法国 – 9月4日，法国总统马克龙在接受法国博主HugoDécrypte采访时表示，“我们的社会中也存在少数人曲解宗教，以此来挑战共和国和世俗主义。”

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博主向总统询问政府最近决定禁止在中小学、学院和高中穿穆斯林长袍。法国总统联想到一名教师被当街杀害的事件。2020年10月16日，法国一个名叫塞缪尔·帕蒂（Samuel Paty）的中学教师遭残忍斩首，凶手是一名18岁的车臣移民，名叫安佐罗夫。

法国总统马克龙表示，有的时候情况会变得最糟糕。我们不能做出一副教师帕蒂没有被杀害的样子。法国总统马克龙表示，一名教师在课堂上传播知识，让学生拥有更多的宗教自由。教授知识的方法在社交网络引发轩然大波，然后就发生了最糟糕的事情。

在记者的追问下，法国总统马克龙表示，：“我不认为”恐怖主义行为与年轻穆斯林女孩所穿的罩袍有任何相似之处。 “我只是告诉你，我们学校的世俗主义问题是一个深刻的问题。”

法国总统马克龙赞成在校园试行校服的倡导。他表示，没有校服，学生可以穿牛仔裤、T 恤和夹克’”，而有了校服，就有了统一的服饰。

马克龙还表示，校服可以解决很多问题，它容易被人接受，不用老师为了纪律警察严格地要求什么，让学生们穿得正派一些。有了校服，就少了很多古怪的服饰。

法国教育部长阿塔尔宣布，开学后将禁止学生在公立学校穿着穆斯林长罩袍，因为这种服饰违反了法国在教育上严格实施的世俗法。

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