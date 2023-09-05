尼日尔政变后要不要保持大使驻留让法国政界分歧

法国/尼日尔

在法国，是否保留维持驻尼日尔大使导致法国政界产生分歧。 尼日尔于 2023 年 7 月 26 日发生政变。法国当局一再拒绝该国政变者的逐客令：即要求法国大使西尔万·伊特离开尼日尔。 法国政府的这一立场遭到了法国部分反对派的批评，甚至连总统多数派也出现不理解。

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据本台报道称，尼日尔政变后：法国是否保留驻尼亚美大使导致政治阶层分裂。

但法国当局的立场依然坚定：不存在应尼日尔叛变分子的要求召回驻尼日尔大使的问题。 法国外交部长科隆纳2023年9月3日在接受《世界报》采访时重申在此议题上的坚定立场。因此，两国首都之间的对峙仍在继续。 法国大使馆今天实际上处于被封锁状态。 食品也不再准入使馆。 这种情况令法国政界感到担忧，巴黎的态度甚至开始引起大多数人的不理解。

据法兰西不屈服党领袖梅朗雄 (Jean-Luc Mélenchon) 认为，维持法国大使西尔万·伊特 (Sylvain Itté) 的职位是“危险的”决定。 梅郎雄在社交网络 X（前身为 Twitter）上已经写道，“对峙升级是一个错误”。 法兰西不屈服党议员Bastien Lachaud 也持同样的批评，“我们必须非常小心。 我们决不能发现自己陷入了一个螺旋式的漩涡，这会导致我们做出难以理解和危险的反应。 ”

法国参议院外交与国防委员会共和党主席克里斯蒂安·坎本认为，尼日尔叛变分子决定撤回对法国大使的驻守批准，法国大使无论如何都不可能再发挥作用：“从原则和立场来看，从合法性来看，我虽然赞同法国的决定。 显然，此后，他在外交工作上却几乎注定无所作为，因此出现了有效性问题。 我认为这种坚持驻守情况将被证明是站不住脚的。 ”

但“站不住脚”并不是米歇尔·佩龙的观点。 这位担任法国-尼日尔友好小组负责人的总统多数党代表继续捍卫官方立场。他称，“法国大使西尔万·伊特在他的座椅上很好，因为这更表明法国不承认尼日尔叛乱分子。”

在总统多数派内部也有不少人似乎都感到不理解。 另一位议员在麦克风外问道：通过这种方式行事，“这不会导致我们成为西非经共体的领头羊而不是对西非共同体的支持者”，他认为法国的立场或陷入微妙的不合适。

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