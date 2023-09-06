视频 法方与尼日尔军政权协商法军部分撤离

法国/尼日尔

法方与尼日尔军方谈判，法国或同意“部分撤军”，此前西非国家尼日尔发生军事政变，推翻民选总统，请看France24报道。

法方与尼日尔军方谈判，法国或同意“部分撤军”

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《世界报》在否认了该消息后，随之确认 法国承认正在与尼日尔讨论撤出部分部队的问题。

据一位了解此事的法国消息人士透露 之所以出现这个问题是因为自7月26日政变以来反恐合作就中断了。

双方的讨论也只在军方之间进行而不是在军政府之间进行，因为巴黎仍然不承认政变产生的政府。

目前总共约有 1千5百 名法国士兵部署在尼日尔，作为反恐斗争的一部分 这些基地位于尼亚美、首都北部的奥兰和靠近马里边境的约罗。

一些部队可能会重新部署到该地区特别是邻国乍得或直接遣返法国。

对于法国前总统奥朗德来说，如果有撤军那是必然会发生的事情 ，有什么坏处呢 ？退出的事实不会违反原则或质疑任何影响力。

尼日尔军政府任命的总理周一已经提到了巴黎和尼亚美之间就法国撤军问题进行交流，他还提到了西非经共体实施的经济制裁并表示他即将达成解决方案，并表示希望在几天内能够很快达成协议以便取消所有这些措施。

不过本周二该组织做出了回应并且仍然不妥协。

西非经济共同和平安全体专员 阿卜杜勒-法陶·穆萨赫表示，西非经共体的立场保持不变，总统巴祖姆被释放你知道他被扣为人质并立即恢复宪法秩序。

西非组织拒绝与叛乱分子就过渡期进行任何讨论并多次威胁进行武装干预。

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