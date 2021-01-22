法国1998世足夺冠大将 皇马主帅席丹确诊染疫

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（法新社马德里22日电） 西班牙甲级足球联赛（La Liga）劲旅皇家马德里队（Real Madrid）今天宣布，总教练席丹（Zinedine Zidane）确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

法新社报导，席丹本月曾接触一名染疫者，本就必须自主隔离。当时他检测呈阴性，因此还可以管理球队。

席丹是在法国马赛（Marseille）出生的阿尔及利亚移民之子。1998年，他曾助法国国家代表队以3比0击败劲敌巴西队，勇夺当年世足冠军。

2018年，席丹曾率领皇马在乌克兰首都基辅的欧冠杯决赛以3比1击败英超利物浦，成为史上头一位连3季称霸欧冠杯的教头。

但皇马近年在西班牙超级杯（Spanish Super Cup）及国王杯（Copa del Rey）屡遭挫败，近日更在国王杯爆冷败给西班牙第3级别联赛球队艾高恩奴（Alcoyano）。

席丹因此再度面临压力，皇马明天将前往阿拉维斯队（Alaves）主场对战，力图再夺本季西甲冠军，并在难堪的国王杯出局后重新振作。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

© 2021 AFP