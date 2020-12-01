法国300公斤男跌断腿受困家中 动员50人救援

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（法新社法国贝比浓1日电） 法国南部一名体重约300公斤的男子，因跌断腿困在卧房地板好几个月，但因身躯过于庞大难以移动，当局出动了大约50名员警、救难人员和医师，协助这名男子离开屋内。

帕纳毕耶（Alain Panabiere）的律师科多尼（Jean Codognes）表示，53岁的帕纳毕耶跌断腿后困在位于贝比浓市中心的家中好几个月。

帕纳毕耶由兄弟照料他的饮食，但他的情况急速恶化，他的律师科多尼10月底致函法国内政部长达马南（Gerald Darmanin），请求提供紧急救援。

几天后，帕纳毕耶和法国反肥胖联盟（Anti-Obesity League）也提出控告，指控当局未能协助「陷入险境的个人」。

科多尼说：「这是高风险的任务。」警方在帕纳毕耶的两层楼住宅执行救援任务时，于狭窄街道围起封锁线。

警方表示，附近的邻居也被要求离开住家，以免发生意外。

根据现场的法新社记者表示，工人强化建物结构后，切出一个通道通往二楼外墙。

接着吊着点滴的帕纳毕耶，被小心翼翼地抬到停在屋外起重机上的一个金属箱，然后把他送下来到在一旁等候的救护车上。

蒙贝列（Montpellier）附近一所医院的院长亚维农（Antoine Avignon）说：「当你要再次移动一名已2 到5年不动如山的人，会有心脏失偿和静脉栓塞的风险。」

「你让休息了一段时间的心血管系统重新恢复。」

亚维农表示，帕纳毕耶将在蒙贝列治疗，几周后再转到复健中心。

© 2020 AFP