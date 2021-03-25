法国5学生上传仇视中国人推文 被控种族歧视受审

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（法新社巴黎24日电） 5名法国学生在推特（Twitter）上传仇视亚裔的推文，把为了遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）的封锁措施怪罪在中国人头上，因而被控种族歧视及挑起仇恨，今天在巴黎受审。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）去年10月28日宣布第2度实施严格居家封锁令之后，这5名年龄介于19岁到25岁间的学生就张贴推文。

法庭预计于5月26日宣判。5名被告都没有前科，他们若被定罪，比较可能面临赔偿，而不是入狱。

新型冠状病毒最早在中国被发现，西方国家社会一直担心出现仇视亚裔族群的情绪。

庭上读出其中一名被告的推文，内容是：「把我和中国人关在同一个笼子，我想逗他、揍他，我想看他在我面前绝望。」

针对这类推文，社群媒体上也出现了「#我不是病毒」（#JeNeSuisPasUnVirus）、「#停止仇恨病毒」（#StopAuVirusDeLaHaine）等反击刻板印象的标签。

许多示威者聚集在巴黎法院前，有人手举标语牌，上面写着「亚特兰大或巴黎，齐向仇亚种族歧视说不」。美国亚特兰大上周发生数起枪击案，造成6名亚裔女性丧命。

30岁的中国暨柬埔寨后裔李达利（Darith Ly，音译）接受法新社访问时说：「我母亲和我阿姨都被攻击过，只因我们是亚洲人，人家觉得我们有钱。」

法国的华裔族群经常被认为富有、身怀大笔现金，因此易成匪徒觊觎目标，法国警方长期被批评漠视他们遭受的威胁。

2016年，49岁的华裔裁缝张朝林在巴黎北郊遭殴致死，让亚裔族群面对的暴力问题浮上台面。当时有两名未成年抢匪遇上正要去餐厅的张朝林，只抢走了一个手机充电器和几颗糖果，于2018年入狱服刑。

法国国家人口研究所（INED）去年5月的研究报告提到，新型冠状病毒疫情「把仇亚的种族歧视推向新层面」。

© 2021 AFP