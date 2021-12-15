法国65岁以上民众不打追加剂则健康通行证将失效

（法新社巴黎15日电） 法国从今天起实施一项新颁布的严格防范COVID-19（2019冠状病毒疾病）措施，也就是65岁以上的民众若不施打第3剂的疫苗追加剂，他们的健康通行证将失效。

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法国今年夏天实施健康通行证措施，明定必须完整接种疫苗、近期染疫康复或经检测呈阴性反应者，才能上餐厅或泡咖啡馆，搭乘火车享受跨城市的列车之旅，以及造访戏院或博物馆等文化活动场地。

寻求明年连任的总统马克宏（Emmanuel Macron）力主推行健康通行证的政策，尽管起初遭遇反弹，却因这项措施促使心怀犹豫的民众接种疫苗而获得好评。

法国政府表示，大约有40万65岁以上的符合资格民众还没施打追加剂，其中80岁以上的民众有12%没打，65至79岁的民众则有10%。

65岁以上的民众若不施打疫苗追加剂，将会发现他们健康通行证的二维条码自动失效。这个二维条码是由民众手机的app产生。

这项规定自明年元月15日起将扩及所有年龄层的民众，届时未打追加剂者除了补打一剂外只剩一个选择，就是在最多24小时内检测结果呈阴性。法国的健康通行证制度堪称欧洲最严格，即将执行的新制将使得既有规范更趋严。

法国已注射将近1600万剂的追加剂，并且有信心在耶诞节前可达到2000万剂的目标。

追加剂如今被视为对付COVID-19变异株Omicron的主要利器，专家认为，Omicron的扩散速度比之前的变异株更快，并且可能在未来数周内成为欧洲的主要病毒株。

法国14日通报超过6万3400例新增确诊，创4月以来新高。与此同时，躺在加护病房的重症病患超过2800人。

目前法国超过76%的民众已施打两剂疫苗，高风险孩童将从即日起接种，预料更稚龄的幼童也将很快展开全面接种。

© 2021 AFP