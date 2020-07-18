法國南特一大教堂着火後被控制 警方展開刻意縱火調查

法國西部重要城市南特的地標建築聖皮埃爾與聖保羅大教堂（Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes）7月18日早7點半過後遭遇大火，在經過了當地上百名趕來的消防隊員地滅火作業後，火勢約在上午10點被控制。新任總理讓·卡斯泰（Jean Castex）下午前往火災現場視察。據消防人員介紹，教堂當天共有三處不同的地方着火，因此當局已經對該事件展開“刻意縱火”調查。

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南特聖皮埃爾與聖保羅大教堂始建於1434 年，1862年被列為歷史建築，並於1891 年竣工，經過了15-19世紀400多年的建設，是典型的火焰哥德式風格。當地官方通報指，消防員是在當地時間18日上午7點45分接到火警，隨後趕到現場。為了撲滅大火，共有上百名消防員參與了此次撲救。火勢約在上午10點過後被控制。

根據電視報導可以看到，聖皮埃爾與聖保羅大教堂內一度火光熊熊，有大量濃煙冒出，警方將大教堂周圍道路封鎖。除了消防車輛，也有多輛警車和緊急救援車輛在現場待命。據悉，這並不是聖皮埃爾與聖保羅大教堂首次遭遇大火。1972年1月，大教堂遭遇大火，大部分屋頂被燒毀。此外，1944年二戰期間該教堂也伴隨南特市遭到了盟軍轟炸的破壞。

事發後，南特市共和國檢察官桑內絲（Pierre Sennès）表示，已對着火事件展開了“刻意縱火”的調查。他指出，“根據對現場的觀察相關調查已經展開，經發現（教堂）有三處地方相繼着火，包括教堂內的大管風琴和中殿的左右兩端”。他指出，“一個來自巴黎的火勢專家正在下午來到教堂的路上”。消防人員介紹稱，大火對教堂內的大管風琴似乎進行了毀滅性的破壞。大火還使得大管風琴下面的平台被鬆動，使其遭受到墜落的威脅。但消防人員也強調，“我們並不在巴黎聖母院的情況當中”。去年4月15日，舉世聞名的巴黎聖母院突顯大火，並導致其頂部遭受毀滅性打擊。

法國總理卡斯泰與內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）、文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）當天下午一同前往現場察看火災情況。他還向消防員表示感謝，並指消防員們勇敢地動員起來，努力控制大教堂的大火。卡斯泰也表示將與南特民眾站在一起。此外，馬克龍總統亦通過推特稱，繼巴黎聖母院後南特聖皮埃爾與聖保羅大教堂亦發生了火災，他向不顧自身安危前往救火的法國消防隊員加以支持。