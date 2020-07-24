戴高樂機場將加強入境防疫措施

三個星期以來，法國和周邊一些國家新冠疫情確診病例明顯增加。24日，總理卡斯泰(Jean Castex)在衛生部長維蘭(Olivier Véran)、交通國務秘書讓‧巴蒂斯特‧傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）陪同下視察了戴高樂機場防疫情況。總理表示，最晚在8月1日，法國機場要對疫情高風險國家入境人員進行強制性新冠病毒檢測。衛生部門最新統計顯示，在過去24小時里新增確診病例高達1100人。

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疫情高風險國家分別是美國、巴西、阿爾及利亞、沙特阿拉伯、巴林、巴拿馬、南非、科威特、卡塔爾、以色列、秘魯、塞爾維亞、土耳其、馬達加斯加、印度和阿曼。法國政府建議旅行者避免前往西班牙東北部的加泰羅尼亞(la Catalogne)疫情嚴重的地區。加泰羅尼亞24日決定關閉夜總會。

卡斯泰還表示，除了機場之外，港口也將會採取相同的衛生防疫措施。前幾天，法國在野黨參議院議長熱拉爾·拉爾歇（Gérard Larcher）批評現政府面對確診病例升高而不採取有效的防疫措施。

巴黎皮提耶-薩爾佩特里爾醫院 (Pitié-Salpêtrière) 傳染病科主任科姆（Eric Caumes）提醒政府，很多群聚感染來自國外旅行者或來自疫情嚴重國家的旅客。最有效的辦法之一就是加強機場入境的防疫檢測。

法國目前每個星期檢測人數可達到70萬人次，遠達不到中國武漢成功單日檢測近150萬人的水平。衛生部長表示，7月第一個星期新冠病毒檢測人數多達27%。而第二個和第三個星期檢測人數直線下跌，從14%跌至3%。衛生部長表示，民眾對防疫安全措施開始習以為常。他提醒說，大家千萬不要抱有自認夏季疫情會自然消失的僥倖心理。

巴黎戴高樂機場加強檢疫措施，要求從被列入紅區的高風險國家的遊客入境必須接受新冠病毒核酸檢測。24小時後，機場有關部門會使用電子郵件或手機短信的方式告知乘客檢測結果。呈陽性的乘客由地方衛生局負責跟蹤、監督隔離。一再不遵守機場防疫新規定的乘客將被強制分配到特定的住所。

法國政府從7月20日開始執行封閉公共場所強制戴口罩法令。有的城市走得更遠。要求市民前往露天市場、參加室外集會活動時必須戴口罩。要求民眾出門戴口罩的城市分別是西北部的孔卡諾(Concarneau)、聖布里厄( Saint-Brieuc)、, 法國東北部埃皮納勒( Epinal)、以及位於法國南部阿爾卑斯山美麗小鎮-安納西（Annecy）。