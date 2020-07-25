空中飛鯨-法國構思的未來飛行裝置

法國工程師Sébastien BOUGON對大項目充滿熱情。他構思的一種飛行裝置可以進入最偏遠的地區。這種裝置的英文名稱為Flying Whales, 法文稱之Baleines Volantes ，譯為中文是“飛鯨”。這種飛艇可以高至峰頂，深入荒漠，即將進入實用階段，在森林上空運輸木材。

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據本台RFI法廣法文網周六（2020年7月25日）刊出的採訪報道，這名現年52歲的法國工程師，精力充沛，如同一名馬拉松運動員。在其遙遠的記憶中，夢想曾是建造橋樑，他的祖父還曾與戴高樂將軍有過往來。如今，他以“飛鯨”（Flying Whales）為名成立的控股公司，合作者既有中國人也有加拿大人。

飛鯨的運輸能力比直升機高12倍

這名法國工程師在八年前創立企業時的構思就是要建造一種能夠運輸重型器械的加長型熱氣球。經過歷時多年的圖紙設計 ˎ 測試 ˎ 建造與集資，他終於美夢成真。在一片森林上空，抓取大樹榦。首次運營預計將在2024年。還需兩年才能結束一切相關手續，包括申請分享天空的權利，調整法中加三方的合作構架。

法國國家森林管理局（ONF）的主管Benoit在五年前就認識了這名“飛鯨”之父，當時，沒有人相信這種飛艇。法國國家森林管理局的這名主管在接受本台法廣記者Marina 採訪時表示，他還留有首次見面時的印象，Sébastien充滿了熱情，喜悅和交際能力。面對習慣使用傳統作業方式的伐木工，需要具有特殊的說服能力，讓他們接受新設備，那還需要有勇氣。這種巨型飛艇能夠抵達最危險的區域，其運輸能力未來可達60噸，還可被用於船舶的貨物裝載。中國人和加拿大人對此感興趣，不驚訝，他們的國家都有着廣闊的地域空間。

飛鯨為氦氣裝置具國際領先水平

法國工程師的飛艇靈感源自一次聚餐，有人提及山區運輸的困難。未來，他們還想着高壓塔架和風力裝備。據發明人介紹，到目前為止，所有的運輸飛艇設計都失敗了，美國人也沒有做的更佳。而法國的飛艇其領先之處在於，飛鯨是靜止的，無需着陸。

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以森林為例，貨物的裝載都是在空中操作，由飛艇上的駕駛員直接運往鋸木廠。唯一的競爭產品在美國，那是一種軍用飛艇，運輸軍人和裝備，但需要着陸。

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法國工程師Sébastien BOUGON在16歲就失去了父親。他有兩個女兒和一家上百人的企業。他鐘愛歌劇，想要周遊世界，二月份曾到亞洲旅行，如今依然在談論着那時的所見所聞。

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