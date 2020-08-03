法國政要訪問北部 疫情再飆高 強制口罩令已拓展到部分露天場所

法國總理卡斯泰8月3日星期一到訪北部重要城市裡爾，他此行目的是與當地官員就新冠疫情的再次飆高碰頭作一次情況彙總。根據法新社星期一的數據，北部省的疫情指數三個星期內激增翻倍，從此前的每10萬名居民當中9人感染，增加到每10萬人當中，21.8人感染，重點被感染群體是15到44歲的居民。

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本次總理卡斯泰訪問里爾市，同行的還有內政部長達馬南，政府發言人加布里爾-阿塔勒等人。訪問團首先在今早9點現身一場地區健康局的報告會，此後將前往裡爾市巴斯德研究所，視察一處已經開始運營的車輛與行人新冠病毒檢測中心，晚些時候，一行人還將走訪意見臨時口罩生產車間。在早間的報告會上，里爾北部綜合醫學院緊急救援中心主任帕特里克-金斯坦表示，“疫情的躍動令人非常的哪有，必須對其進行擊碎：誠然，現在醫院的病患接收與治療能力還沒有出現太大波動，但可以肯定的是，波動肯定會到來”。

具體到里爾大都市圈，該圈共有95個轄區，人口120萬，目前的新冠陽性率是3%，是該省其他城市的3倍，里爾大都市圈目前每10萬人當中，就有38人確診感染，兩周前，曾經是每10萬人當中，有17人感染。

鑒於疫情不容樂觀，北部省政府上個星期五發布通知，要求把強制口罩佩戴令，延展到“人群集中的部分公共露天場所”，其中重點包括“機動車禁行的步行街，車速限制在每小時20公里以內的區域，人員密集的商業街，夜市街，所有城市綠化場所，以及水邊”。7月20日，當地政府宣布，在封閉的公共場所佩戴口罩，成為一項義務。