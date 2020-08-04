勸人戴口罩反被毆 法國洗衣店釀暴力事件

8月3日星期一，法國瓦茲河谷斯瓦西-蘇蒙莫朗西地區的一家洗衣店上演了暴力事件，起因是一名來洗衣服的顧客勸說另一人戴上口罩，卻因此遭到群毆。

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根據這名44歲的遭到毆打者的敘述，當天下午16點45分左右，他攜帶自己5歲和7歲的孩子來到這家洗衣店洗衣服。他表示，在自己疊衣服準備收到包里之際，看到另一男子在旁，沒有戴口罩，便上去勸說：“洗衣店裡明確張貼着要求戴口罩的告示，而且法律也規定，必須佩戴口罩”。（事後該街區的一名工會委員會成員向法新社證實，這家洗衣店的確張貼了必須佩戴口罩的告示）。但沒戴口罩的男子表示，自己“想做什麼就做什麼”。在激烈的言語交鋒之後，未戴口罩的年輕男子衝出了洗衣店，隨後帶回來了多名“後援”。錄像監控當中，可見兩人用棒球桿毆打受害者，另兩人上手毆打，受害者的兩個孩子目睹了父親遭毆打的過程，受到很大心理衝擊。

此後，受害人被送進了醫院，檢查報告顯示，他頭部有外傷，在靠近脖子的部位縫了6針，腰部受傷，伴隨扭傷。他表示，如果打在脖頸上，也許自己已經陳屍醫院停屍房，“而這一切，都是為了一隻口罩”。

無獨有偶，7月5日西南城市拜約那一名59歲的公交車司機也因要求乘客佩戴口罩而被群毆致死。奧爾良一名未成年人也在上周二被起訴，原因是涉嫌毆打要求他戴口罩的一名公交車司機。