法國越來越多地區要求戶外也須戴口罩 疫情隨時可能再次失控

法國公共健康局在最新一期周報當中指出，7月20日到26日這一周，法國新增確診感染新冠病毒的人數激增54%，新增病例總共5592例，超出每天新增1000人確診感染這一指標，其他多項數據也顯示疫情正在重新涌動，科學委員會警告稱，法國疫情隨時可能再次失控。

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距離法國解封已經過去了大約3個月，夏天，假期，疫情暫時的平靜，讓不少人產生了最可怕的場景已經過去的錯覺。法國總理昨日訪問北部省之際警告稱，為了避免再一次大範圍封禁限足，必須要“小心再小心”。周一的一份每日報告指出，自從上周五以來，法國醫院當中出現了新冠重症搶救人數四月以來首次攀升，科學委員會要求政府做好準備應對第二波疫情，“目前的平衡狀態很脆弱，法國的疫情隨時可能再次失控，就像西班牙一樣。疫情短期的走勢，很大程度上掌握在民眾的手裡”。科學委員會還指出，政府的檢測，追蹤，隔離力度不夠，速度不夠，而且由於需求量太大，要求測試者往往很久才能拿到報告。

8月4日星期一，法國多地出於安全起見，把強制口罩令延展到了戶外部分場所。上薩瓦省宣布，年滿11歲者必須在集市，清倉甩賣，舊貨市場這種人員密集的戶外場所佩戴口罩，為期一個月。安納西，勃朗峰霞慕尼，莫熱維地區政府已率先宣布，在市中心步行街，遊客區等戶外的人員密集處，強制戴口罩，政令有效期暫時定為一個月。截至目前，北部的里爾，西部的馬耶那69個轄鎮，圖盧茲，沿海城市比亞齊茲，拜約那，勒杜凱巴黎海灘等地已經宣布加入戶外部分地區口罩強制令的陣營，尼斯市長也要求省政府下達類似政令。全國範圍來看，目前只有封閉的公共場所要求人們佩戴口罩。