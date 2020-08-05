Coronavirus疫情下網絡攻擊增多

Covid-19疫情重創全球經濟，但網絡犯罪不僅除外，而且還有所增加。有五十多個國家回應了國際刑警組織（Interpol）的調查。總部在法國的國際刑警組織發出警告，有越來越多的政府和衛生機構成為攻擊目標。

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本台RFI法廣法文網2020年8月4日周二夜間刊出網文指出，最新統計數據顯示，在今年元月至四月份，共清理超過90萬封垃圾郵件，發生了737次因惡意軟件所造成的事故，還清理了4萬8千個有害銜接，這些都與Coronavirus有關。國際刑警組織負責人指出，上述情況是由於網絡犯罪利用了人們因經濟和社會形勢所造成的恐懼與不確定。

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在參加這一調查的近三分之二國度里，不法分子偽裝成政府或衛生當局以詐騙或攫取個人信息。第二種最常見的技術是傳播惡意軟件索要贖金。目標的選擇在演化。許多攻擊針對衛生設施，然後要挾贖金。這尤其發生在今年四月上旬。第三種常見方式是註冊包含coronavirus或covid的區域名，吸引尋找藥品或搜索冠狀病毒信息的網民，掠取他們的個人信息。

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在網絡犯罪領域，創造力甚於迴音，國際刑警組織指出，這是由於對網絡與日俱增的依賴帶來新契機。

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