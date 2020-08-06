法國一半領土迎來酷暑高溫天氣

在法國，有45個省（這幾乎是法國一半的領土），都發出了酷暑橙色警報。

在經歷過短暫的熱浪之後才一個星期，法國就再迎來新的熱浪，而且，這一波熱浪持續的時間長，人體更加難以承受。在法國，有45個省（這幾乎是法國一半的領土），都對酷暑發出了橙色警報。

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根據氣象部門的預測，從星期四開始的這一波熱浪應該會一直持續到下個星期中間的時間。7月底至8月初的時候，法國曾有過三天的高溫天氣，當時在法國南半部的許多度假勝地，氣溫一度超過40°C，甚至有地方曾達到42°C。

仍然是根據氣象部門的預測，這一波熱浪的超高溫時間要少一些。但是，這一波高溫天氣持續的時間長，算得上酷暑的天氣要有連續好幾天，有時夜間也會是酷暑的溫度，這會讓人體更加難以承受，尤其是對脆弱人群來說，比如老年人、孕婦、小孩子等等。

因此，當局呼籲人們要多喝水，保持涼爽，避免飲酒，白天把百葉窗和窗戶關起來，避免熱浪進入房間，晚上在溫度較低的時候再開窗通風，當局也呼籲人們及時和親人們取得聯繫。但是，由於新冠疫情，當局呼籲，在集體的場合，不要使用電風扇，因為電風扇吹風的時候，會有傳播新冠病毒的風險。

周四下午，巴黎的溫度已經達到了35°C，，南特為36°C，波爾多、比亞里茲和圖盧茲都達到了37°C。