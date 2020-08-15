法國人道者尼日爾遇害 調查發現線索

法國六名人道工作者和兩名當地嚮導8月9日星期天在西非內陸國家尼日爾遇襲身亡一周後，調查已分別在巴黎和尼亞美兩邊啟動。

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據本台RFI法廣周六（2020年8月15日）的法文報道，根據法國方面的初步調查，這一襲擊似乎是事先策畫的，目標是針對西方人。但調查才剛剛開始，至今還沒有收到任何承責的聲明。

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悲劇發生六天後，人們依然對肇事者知之甚少。尼日爾方面的消息說，有四人，駕駛了兩部摩托車。事後是從東面，繞過首都尼亞美，向北逃跑。有摩托車輪胎留下的痕跡為證。所以，那也是事後追捕的重點區域，但沒有截獲任何兇手。不過有一人被捕，他在時間上被認為可疑。

這只是眾多線索之一。尼日爾內政部長表示，有多條線索，但目前，不能多談。第一名嫌犯，目前是孤立的，需要十分的謹慎。調查在繼續，發表聲明還為時過早。但還有其它線索，感覺屬於十分嚴肅的線索。

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對受害者們做屍檢，是調查工作的一部分。首次檢查是本周在尼亞美做的。法國調查人員在本周中抵達當地。進一步屍檢將在巴黎法醫學院展開。

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