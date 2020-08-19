法國足球罕生奇蹟 新的狂歡再看今晚

法國球迷在巴黎2020年8月18日深夜歡慶聖日耳曼球隊2比0戰勝萊比錫隊衝入歐洲聯盟杯決賽。

法國足球本星期跌入癲狂，巴黎聖日耳曼足球隊昨天晚上打敗德國萊比錫俱樂部挺進歐洲聯盟杯決賽，讓法國球迷徹夜狂歡。更有甚者，巴黎聖日耳曼隊的決賽對手，很可能是自家兄弟，里昂奧林匹克隊，因為今天晚上歐洲聯盟杯的另一場半決賽比賽，對手分別是里昂與德國的拜昂隊。法國幾十年來第一次看見兩個球隊進入這個頂尖的歐洲甲級俱樂部杯賽決賽。

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根據賽程，法國里昂奧林匹克隊，今天晚上當地時間21點，在葡萄牙里斯本第三場地開打歐洲聯盟杯第二半決賽。

這也是法國兩個甲級俱樂部球隊同時殺進半決賽。

儘管德國慕尼黑拜昂隊實力不可小覷，但是，士氣衝天的法國足球以及球迷，都在夢想兩個法國球隊這個星期天進行決賽，並說那是何等的奇蹟。

法國目前是世界盃冠軍杯擁有者。法國足球新一代人才濟濟，實力大升。聖日耳曼隊與里昂奧林匹克隊，主力隊員均多有法國球員身影。

法國以及歐洲媒體，今天都在稱讚聖日耳曼隊的奇蹟。

據法新社說，聖日耳曼隊的勝利，法國已經有5個俱樂部進入歐洲聯盟杯決賽，在此之前，有蘭斯隊在1956以及1959年兩度進入該決賽，聖代提安於1976年，馬賽隊1991年和1993年，以及摩納哥隊2004年，分別殺入該決賽。

因為新冠肺炎病毒疫情，歐洲球賽陷入空場比賽，球迷只能在家中或酒吧外間嗨喊。