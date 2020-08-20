馬克龍擼起袖子加油干?

法國總統馬克龍與夫人布麗吉特馬克龍今天出現在新版巴黎競賽畫報封面，引發法國民眾圍觀與議論。馬克龍與夫人布麗吉特照片中都身穿得體熨平雪白衣衫，在國家提供的暑期總統度假莊園擺姿勢，馬克龍袖子再次擼了起來。政治評論指馬克龍傳達信息，即即使休假期間也心系工作，而他的工作，目前最為重要的，就是帶領法國人成功抗疫。

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馬克龍的巴黎競賽畫報照片，被認為是總統府對外新聞報告與宣傳公關的新手法。馬克龍避開記者長鏡頭偷拍總統度假的照片麻煩，自己擺姿勢拍照片，大方送給既有品味，也被大眾喜歡接受的巴黎競賽畫報封面刊登，傳達豐富的信息，一舉多得。

稍早，馬克龍被拍照，或被逮到騎水上摩托瘋狂玩水的照片，引發國人批評，指總統在疫情威脅再起的當口，居然有閑心嬉鬧。

根據批評，馬克龍在巴黎競賽畫報的照片，還傳達了法國希望與向好的信息，法國沒有被疫情擊倒，法國人的自由生活，度假的享受，仍然健康存在。作為總統，馬克龍即使度假也心向工作，心向職責，心向法國民眾。捲起的袖子，透露出第一夫婦在總統度假城堡里，也在工作。

法國總統馬克龍的新聞外宣，經常成為議論話題。成敗各半。但此次，馬克龍要給法國人傳遞更多的信息與勇氣。巴黎盛傳馬克龍本星期天要去葡萄牙里斯本現場觀看巴黎聖日耳曼球隊與德國慕尼黑拜昂隊的歐洲冠軍杯決賽比賽。法國總統府拒絕證實此傳言。讓消息再飛一會兒，也是馬克龍的新聞發布公關的算盤。

不過，輿論認為，馬克龍無論袖子擼起來沒有，或者他去與不去里斯本看球，對他的評論都是毀譽參半。

馬克龍是法國共和史上最為年輕的總統。去看球也是政治。巴黎聖日耳曼球隊受到舉國讚揚，馬克龍或許有更多的理由前往現場，傳達各種鼓勵。

昨天晚上，法國另一個球隊，里昂奧林匹克隊在里斯本以3比0敗給了拜昂隊。法國人，尤其是里昂人，沒有因為里昂球隊輸球而不高興，反而是更為鼓勵里昂隊，對他們來說，里昂隊進入歐洲冠軍杯半決賽就非常了不起。稍後，里昂隊將與德國萊比錫隊比賽爭搶今年歐洲冠軍杯第三名。