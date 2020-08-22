全力籌措防疫複課復工 法國延遲公布1千億歐元經濟振興計畫

法國政府原定於8月25日公布新冠疫情1千億歐元經濟振興計畫，但面對大眾的擔憂和現實的不確定性，政府今天宣布，將首先集中注意力研究如何保證暑假結束後，學生安全返校複課，員工安全返崗復工，而經濟振興計畫，則將推遲到九月初公之於眾。

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法國政府發言人加布里爾-阿塔爾在8月22日星期六做了上述聲明。他指出，這一決定得到了總統馬克龍，總理卡斯泰的支持，政府將開足馬力，全力以赴，研究如何讓學校做好防疫準備，迎接返校的學生，同時在各大公司執行口罩令。而有關經濟振興計畫，阿塔爾稱，“已經準備就緒，將按照原定時間表執行”，主要涉及四個領域：獨立，生態，團結，競爭力。

在被迫限足，經濟幾乎陷入停滯，國內生產總值在今年四月到六月之間暴跌13.8%之後，法國顯然無力承受疫情對經濟的再度暴擊，政府屢次強調，要全力避免再度大範圍封禁。根據後新冠疫情時代1千億歐元經濟振興計畫，當中的4百億歐元將幫助法國重新工業化，對企業減稅，支持企業進行數字轉型，幫助企業度過新冠疫情難關；另外有3百億歐元將致力於法國的工業生態轉型，涵蓋交通，能源等領域；大約2百億歐元幫助拓展法國就業競爭力，支持年輕人就業；最後有關團結，將有大約2百億歐元幫助最貧困者，幫助提升購買力。