歐洲冠軍杯里斯本決賽 巴黎聖日耳曼隊催動香榭麗舍大道疫情下狂歡

歐洲冠軍杯今天舉行決賽。法國甲級頂尖球隊巴黎聖日耳曼俱樂部隊殺進決賽，晚上在葡萄牙里斯本第三場地與德國慕尼黑拜昂隊爭搶冠軍。法國球迷早就蠢蠢欲動，準備在巴黎及全國各地與該巴黎球隊有任何關聯的地方，都舉行大規模狂歡，並且願意即使在巴黎球隊輸球的情況下也熱烈慶祝，因為法國衝進該杯賽決賽已經絕對是創舉。此種熱烈嚇煞當局，新冠肺炎疫情近日威脅升高回爐，如何既慶祝又制止疫情傳播，是當局難題。

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法國當局連日部署應對今天晚上的狂歡局面。沒有消息報告今天晚上巴黎香榭麗舍大道涌聚有多少球迷和其他人員。巴黎警方出動3千人，聚焦香榭麗舍大道全程的狂歡人馬的衛生安全，主要使命就是監督他們不要近距離聚集以及戴口罩。

至此，法國當局沒有禁止今天晚上的聚會。官方半推半就的立場，引發醫療系統和醫護人員的憤怒。法國醫院近日報告入院救治感染者人數激增，連續多天，確診感染數都超過3000。儘管此數據有檢測加大的必然結果，但感染擴大也是事實。醫護人員對官方允許成千上萬人聚會提出批評，至此法國防疫規定，禁止超過3000人聚集。

不過，醫護人員也有分歧。大部分醫生專家都理解球迷狂歡，被認為不可能完全禁止民眾歡慶。評論指在居家禁足期間，法國人罕見很配合守紀律，現在他們應當有權利狂歡，享受歡樂自由。

法國動員各種力量，力圖減少今天晚上狂歡的程度。罕見有球迷大佬與協會組織，公開號召球迷最好待在家裡看球高興，而不要去香榭麗舍大道。球隊俱樂部的公關和互動機制，也號召球迷少去香榭麗舍大道。同時，這些機構和人員，都在告誡球迷要遵守防疫指南，戴口罩。法國網絡平台充斥此類告誡，着實也讓各方感動。

據報道稱，法國各地球迷都會在今天晚上出動狂歡。法國巴黎聖日耳曼球隊的隊員家鄉，據信也被球迷選中要去慶祝，這也促使當地防疫早早預備對應。