Covid-19 : 法國總理呼籲擔責任戴口罩

法國政府總理Jean Castex呼籲民眾以負責任的精神，戴口罩，並表示，這對戰“疫”十分有用。總理還預先透露，預計將於一周後9月3日宣布的1000億歐元經濟重振計畫，文化行業將享有20億歐元；司法部門將增加工作崗位。

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據本台RFI法廣周三（2020年8月26日）的法文報道，上述消息是法國總理當天在法國電台France Inter上宣布的。他還否定了給學生髮放免費口罩的可能性，並反駁了政府在此領域存在缺失的質疑。他提到，法國的脆弱群體已享有免費口罩，全球還沒有任何一個國家給學生們全面發放口罩。

重病患者略有增多

這一歷時四十多分鐘的對話，在收聽率最高的早上播音時段，極具媒體效應。法國政府決定，用一整周的時間來提醒人們注意疫情反撲。幾周前，每天有一千個確診病例，如今是每天3000。送入搶救室的患者略有增加，但增幅極小。就法國是否會再度封城？總理回答說，對各種假設都有準備，但封城不是目標。在病毒流行的省份，參與人數最多5000的限令不再可以有例外。Puy-du-Fou遊樂園在8月15日當天接待了9000名遊客，引起極大爭議。

就經濟重振方案，法國總理透露，文化行業將享有20億歐元。此外，司法部門將增加工作崗位，今年添加250個職位，明年增加550個。

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