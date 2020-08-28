法國單日新增感染人數高達7379

法國新增感染人數每日遞增。從周三的單日5429人增至周四的6111人；再增至周五的7379人。法國參議院議長拉爾謝(Gérard Larcher)批評政府防疫無能。全法21個省已被列為疫情“紅區”。

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巴黎和馬賽已經要求居民外出比戴口罩；東北城市斯特拉斯堡和西南城市波爾多也將跟進。只是斯特拉斯堡強制佩戴口罩將持續到9月30日。法國總統馬克龍28日在視察巴黎郊區一個製藥實驗室時表示，在一段時間中我們要習慣佩戴口罩。

除強制佩戴口罩之外，增加檢測範圍也是政府另一項防疫措施。很多城市準備讓前往療養院探望老人的家屬必須經過檢測之後才可准入。

法國很多大城市特別是巴黎，本來是在非常熱鬧擁擠的街區才要戴口罩。但這幾天疫情嚴重後，巴黎和馬賽開始普及口罩。巴黎市民蘇菲爾(Sylvie Soufir)對法新社記者表示，政府早就應該這樣做了。而一名40歲的市民阿朵(Marietha Adhot)對記者表示，公共交通比戴口罩，我能理解；但走在街上還必戴口罩，空氣又不傳染，這樣的措施太過分了。

今年環法開賽的阿爾卑斯濱海省被當局列入疫情的紅色警戒區。開賽時不對外，不會有觀眾。下個星期開學，11歲以上的學生、教師在校園都必戴口罩，課間休息也不例外。

巴黎市區和塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis）、上塞納省（Hauts-de-Seine）、馬恩河谷省（Val-de-Marne）都規定居民外出不能不佩戴口罩。違者罰款135歐元。法國巴黎大區議會主席瓦萊麗·佩克萊斯（Valérie Pécresse）希望嚴懲違規者。

比利時已經把法國列入疫情黑名單中。丹麥28日提醒民眾盡量避免前往法國。