法國一高級軍官被捕 涉嫌叛國為俄間諜

法國國防部長帕爾莉今天公開證實，一名派駐北約在意大利那不勒斯基地的法國高級軍官日前遭逮捕。該名軍官涉嫌向俄羅斯傳遞北約敏感軍情機密。法國司法已經立案，但拒絕對外做任何公布。

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法國國防部長帕爾莉今天接受歐洲一台節目專訪，坦誠回答記者提問，證實有一名法官高級別的軍官被捕。該名軍官被派駐北約在意大利那不勒斯基地工作，該基地雇有數量可觀的法國軍人。

根據法國國防部長說，該名軍官是在回國休假結束，重返意大利基地，在機場被逮捕，目前被司法關押。

根據透露，該名軍官涉嫌向俄羅斯情報部門多次交送北約敏感文件。

該名軍官的姓名，級別，專長，以及涉案細節包括機密文件種類，都沒有進一步透露。

法國國防部長說，她證實一名軍官被司法拘捕，接下來由司法部門調查定案定罪。法國國防部長肯定，該名軍官觸犯叛國罪，向第三國提供機密情報，危害安全。

法國司法部門婉拒媒體證實的要求。

此案發生時刻微妙。法國總統馬克龍稍早宣稱北約腦死亡，敦促歐盟擁有獨立國防。而美國總統特朗普因軍費分攤，而威脅砍減北約力量與軍費分攤。目前法國與希臘同土耳其關係緊張，土耳其也是北約成員國。

而且，法國剛剛司法判決兩名前反間諜特工為中國充當間諜案領刑監禁。不過據法新社說，法國叛國間諜罪罕有發生，數十年間不超過10起。除今年7月上述兩名前法國特工充當中國間諜，2001年，曾有一名法國軍官在科索沃戰爭期間向塞爾維亞出賣北約轟炸塞爾維亞軍情。