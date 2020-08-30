馬克龍將再次到訪貝魯特

法國總統馬克龍在貝魯特大爆炸到訪之後，將於周一晚再次出訪黎巴嫩。周二馬克龍將會晤主要政黨代表，包括黎巴嫩真主黨領袖。貝魯特發生大爆炸之後，黎巴嫩總理迪亞卜(Hassan Diab)率領內閣總辭。任命新總理當務之急。

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聖約瑟夫德貝魯特大學校長、巴黎國際關係研究院研究院畢達爾Karim Emile Bitar對法國國內新聞電台記者表示，如果法國不聲援黎巴嫩的話，敘利亞、也門的戰火總有一天會“燃燒至”黎巴嫩。

他對法國新聞電台記者表示，法國總統馬克龍在發生大爆炸之後二次踏上貝魯特廢墟，絕大部分人不會認為這是干涉內政。他還表示，此次到訪黎巴嫩，正是法國1920年9月1日將敘利亞和黎巴嫩合並成大黎巴嫩國百年紀念。

畢達爾還表示，黎巴嫩和法國之間有着“非常牢固的歷史紐帶，情感紐帶”。 這可以解釋為法國是“唯一與各派系對話的國家”。

他還分析說，在黎巴嫩問題上，俄羅斯、伊朗、土耳其、美國和沙特阿拉伯都有各自的盤算。法國和這些大國有着聯繫，法國很適合嘗試在黎巴嫩不同政黨和不同地區代表之間和大國談判，尋找出一種政治運作方式，以防那些居心叵測的政客把黎巴嫩變作戰場或共鳴箱。

提及震驚世界的貝魯特大爆炸，聖約瑟夫德貝魯特大學校長表示，調查根本就不徹底，第三級或第四級的某些官員被撤職。雖然政府總辭，但宗教分權共治的就做法依然在繼續。這名專家還表示，一年多以來改變體制的呼聲不斷，但寡頭政治還在繼續。

在法國總統馬克龍抵訪之前，黎巴嫩總統奧恩(Michel Aoun)呼籲是變革的時刻了，他表示願意把黎巴嫩變成一個對於宗教事務持中立的國家；黎巴嫩真主黨領袖納斯瑞拉（Sayyed Hassan Nasrallah）也表示，願意接受新的、有建設性的變更。但他的聲明也十分模糊，沒有明確指出會接受什麼樣的變化。他僅僅表示，對話的前提是各方政治力量可以接受的對話。

8月6日，法國總統馬克龍到訪貝魯特時曾表示，通過必要的改革，他將為該國的政治力量提供“新的政治協議”。