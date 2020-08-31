普拉蒂尼今赴瑞士申冤

法國足球史上明星普拉蒂尼今天在瑞士伯爾尼一家聯邦法院，向檢察官陳述被指有多項涉嫌犯罪的冤情。該案涉及前國際足聯主席布拉特補付普拉蒂尼至2002年以前作為布拉特私人顧問的資費200萬瑞士法郎。瑞士反腐機構懷疑並指控此項付款名目不清，涉嫌洗錢，貪污以及挪用公款。不過該案在2015年由瑞士司法調查清結無瑕並指結案後不再重審。

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據法新社說，普拉蒂尼今天與律師同赴伯爾尼司法。該司法機構今天重審上述案情。法官y再聽普拉蒂尼申訴。普拉蒂尼據報坐着自掏腰包的出租車輕鬆到庭，雖是西服革履但沒有打系領帶。法院前擠滿記者。

普拉蒂尼深受幾個案例打擊。除了涉嫌卡塔爾舉辦世界盃的選舉投票利益輸送嫌疑，就是這一200萬瑞郎的大案。該案迫使普拉蒂尼放棄競選國際足聯主席，並從歐洲足聯主席位上被迫辭職。儘管普拉蒂尼滿身是嘴，但社會風潮不斷，民眾叫苦叫窮的法國，輿論對兩百萬瑞郎的顧問費，還是瞠目結舌。普拉蒂尼被認為一生潔身自好，雖然踢球行伍出身，但舉止行為自律，從不沾毒，也遠離緋聞，目標競爭世界足球最高領導人，與大多數足球運動員成名後，故事不斷，形成對照。兩百萬瑞郎一案，讓普拉蒂尼跌入如晚節不保難堪之中。

按照普拉蒂尼的申訴，布拉特應當及時付款支薪。但拖延的發放，導致在2011年爆發爭議。此案在2015年前協議解決，由瑞士司法定案。當時的司法決定不再翻案。

不過，2015年後，競選2016年國際足聯主席的布拉特與普拉蒂尼形同翻臉與敵人。兩百萬瑞郎的故事突然推上前台，成為當年醜聞。瑞士司法決定重審該案，並坐實上述指控。此前普拉蒂尼的律師也曾被瑞士司法正式通知，200萬瑞郎案已經結案。

普拉蒂尼多次喊冤。據法新社說，普拉蒂尼目前仍然是被告身份。

此案還牽涉到其他前國際足聯高官，有一名法國人與一名德國人都要到庭接受質詢。國際足聯被懷疑賬目混亂，支薪名目繁多，涉嫌貪污腐敗。

普拉蒂尼與布拉特當時都被瑞士法庭裁定禁止觸碰足球事業。由體育仲裁法庭，瑞士聯邦法庭以及歐洲人權法院，最後裁定禁期定為4年，而不是起先威脅終身後又減為8年。

明天瑞士該法庭傳喚布拉特聽證。布拉特最近對新聞界說：“我再說一遍，這是米歇爾·普拉蒂尼所做工作的拖欠薪水。這筆款項已由財務委員會核實。這不能被定為刑事犯罪。”

評論指，瑞士法庭此次如何審定判決，最終決定普拉蒂尼今後晚景。今年65歲的普拉蒂尼，未知案後是否還有仕途。