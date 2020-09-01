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法國前世界拳擊冠軍芒迪（Jean-Baptiste Mendy）病逝 享年57歲

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Jean-Baptiste Mendy (D), champion du monde en titre des légers (WBC), décoche un direct du droit au visage du Russe Andrei Pestraiev, le 10 octobre 1998 au Palais Omnisports de Paris-Bercy
Jean-Baptiste Mendy (D), champion du monde en titre des légers (WBC), décoche un direct du droit au visage du Russe Andrei Pestraiev, le 10 octobre 1998 au Palais Omnisports de Paris-Bercy AFP - PASCAL GUYOT
作者： 法廣
4 分鐘

法國職業拳擊手讓‧巴蒂斯特‧芒迪（Jean-Baptiste Mendy）8月31日晚在巴黎病逝。他兒子表示，從發現胰腺癌至今還不到三個月的時間，他父親不幸撒手人寰。芒迪曾三次奪得輕量級世界冠軍。

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芒迪1963年3月16日出生於塞內加爾達喀爾（Dakar），但在巴黎長大。他不到20歲時即開始了職業訓練。1991年奪得法國冠軍；1992年開始曾6次奪得歐洲冠軍。1996-1999年，曾三次奪得世界冠軍。

他曾向記者表示，我的夢想是研習心理學，但讀書需要錢，沒有錢，我希望在另一個領域獲得成功。1994年他和墨西哥輕量級選手貢薩萊斯Miguel Angel Gonzalez對壘的時，他敗下陣來。此後，他對記者說，他雖然輸了，但這是他一生中難忘的一次比賽。

1998年在輕量級世界比賽中，芒迪擊敗了烏茲別克佼佼者納紮洛夫（Nazarov），走上他職業拳擊頂峰。

世界拳擊理事會（World Boxing Council，WBC）、世界拳擊協會（World Boxing Association，WBA）等拳擊組織向他致敬。

熟悉他的民眾紛紛在社交網上表達思念之。網民們寫道，英俊的冠軍離我們而去，他的笑容、他為人的胸懷永遠活在我們心裡。

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