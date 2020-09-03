法國推出1000億歐元經濟刺激計畫　目標明年創造16萬就業崗位

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）９月３日公布了２０２１至２０２２年總值1000億歐元的經濟刺激計畫，以期在兩年內消除新冠疫情造成的經濟影響，並提出了相關的巨額公共投資、補貼和減稅措施。

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卡斯特克斯在講話中指出，這一被冠名為”法國重啟“（France Relance）的經濟刺激計畫主要由三大關注方面構成。它們是生態轉型、提升競爭力和社會凝聚力。其中，法國政府將撥款350億歐元用於增強本國企業和經濟的競爭力，300億歐元用於環保能源，３50億歐元用於支持社會凝聚力和地方建設。法方官員透露指，該計畫規模相當於法國國內生產總值(GDP)的4%。法國向經濟注入的公共資金佔GDP的比例超過其他任何一個歐洲國家。法國政府希望依靠這項計畫使經濟活動到2022年恢復危機前的水平，法國財政部預計今年經濟將創下戰後最嚴重衰退，萎縮幅度達到11%。

就業方面，卡斯特克斯當天在受訪時表示，這一經濟復蘇計畫的目標是在2021年創造16萬個工作崗位，其目的是要“與失業作鬥爭”。他談到，“我希望2021年的經濟刺激計畫將創造16萬個就業機會。 這是我們的目標。”他續指，“振興經濟和解決失業問題是該計畫的優先目標。”據悉，總理府之前曾提出該計畫將會創造２０萬個工作崗位。 對此，卡斯特克斯補充說，“我們有更多的數據”，但“這並不是要誇大其詞”，其比較前總統奧朗德曾給他的任內設定的就業目標之後說。

當局提出的３５０億歐元增加法國經濟競爭力的計畫中，將採取的措施包括：鼓勵涵蓋公共衛生在內的六個戰略領域企業轉移生產線，並在2021和2022年將法國本土的生產稅各降低100億歐元。這一措施被呼籲應永久保留。根據總理府的說法，這些減稅措施將使３２％的微小、中小型企業受益，42％的中型企業受益和２６％的大型企業受益。卡斯特克斯在接受《費加羅報》（Figaro）採訪時承諾，“觸及這些稅收的地方政府的稅收短缺將得到充分補償。 ”總理府還表示，法國的中小企業將獲得3.8億歐元來加速它們的數字化進程等。