歐洲Vega火箭成功發射50多顆小衛星

歐洲的Vega織女星火箭在周三至周四夜間攜帶了7顆小衛星和46顆納米衛星，在法屬圭亞那KOUROU成功發射升空。

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據本台RFI法廣2020年9月3日周四的法文報道，歐洲首枚廉價火箭的發射，因氣象原因多次推遲後，現已取得成功。這是Arianespace系列裡最輕的一種火箭。本次發射在經過歷時近兩小時飛行後，沒出絲毫差錯。升空四十分鐘後，織女星火箭用了十多分鐘的時間，成功把7顆小衛星送入了軌道。

一小時後，又用了兩分鐘時間成功地把46顆納米衛星投入太空。就此，大大地鬆了口氣的歐洲宇航局負責人指出，本次發射計畫極其重要，標誌了在一年前發射失敗的Vega火箭重振旗鼓。此外，本次發射的重要性也在於，這五十多顆衛星分別屬於13個國家的21位客戶。

據本台RFI法廣科技組記者Simon.R介紹，Vega火箭發射升空的衛星中，有一顆名為Phi-sat的地球觀測衛星，將可以探測水質和植被的變化。

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通常情況，此類衛星在太空中拍攝的照片，由於雲層的遮擋而無法利用。但Phi-sat具有的人工智能，可以在太空中篩選圖像，只向地球傳送可以使用的照片。

Covid-19影響發射

織女星火箭發射多次被拖延的原因，不僅只是由於氣象因素。最近一次延後是由於韓國上空周二有颱風。在此之前，則是因為Covid-19疫情，以及法屬圭亞那上空今年夏季有強風。

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