法國經濟：何以說重振方案存在風險

法國總理Jean Castex按計畫周四在內閣會議上介紹其1000億歐元經濟重振方案細節。哪旨在應對Covid-19危機的經濟重振方案存在哪些風險？

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本台RFI法廣記者Dominique.B周四當天（2020年9月3日）在“今日經濟”專欄中，探討法國政府應對Covid-19疫情災難性後果推出經濟重振方案的有效性問題。在此予以着重介紹。

發生在2008年-2009年的上一次全球危機顯示了推動經濟重振之棘手，效果也不盡相同。歐元區用了十年的時間才剛剛擺脫上次危機，而意大利則至今仍尚未脫身。並在沒有完全走出債務危機的情況下，就遭遇Covid-19疫情的輾壓。人們就此明白必須做出長期的巨大努力，避免經濟重振努力被布魯塞爾的緊縮調控中斷。2008年危機中所吸取的另一個教訓為，需要全球協調。

就撥款與國家財富之間關係而言，這次的紓困金額是上次危機時的四倍。所以說，做出了重大努力。不過與美國相比還有距離。法國的撥款金額相當於其國內生產總值的9%，美國已達13%，而歐元區總體而言是6%。不過，法國方案的不足之處是其缺乏國際協調。在中國與美國當前的衝突，以及美國大選的背景下，無法找到在全球範圍推動經濟重振的共鳴。而歐洲這次則動員成功，支持一種集體的努力。法國的一半資金來自歐盟27國在7月份通過的7500億歐元重振方案。法國的目標是用三年時間，到2022年時讓一切恢復正常。重振方案的執行將受到一個跨部委機構的監督。

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經濟學家們支持這一重振計畫的第二步。第一步是推出部分失業支撐家庭消費，讓法國民眾保持購買力。現在則是要讓企業喘口氣，為恢復生產與“準備法國2030”的長期投資提供金融支持。法國總理府屬下單位展現了這種雄心。在這一重振方案中，生態轉型和企業競爭力都被列入了長期優先項目。但這一方案還沒有到如同1929年危機後的羅斯福新政（New Deal）或二戰後的馬歇爾-歐洲復興計畫(Plan Marshall)那樣的戰略轉折。

這一重振方案的成敗還有多個未知數。首先，未來幾個月可能會出現大批企業破產，造成勢態複雜化。Covid-19的反撲，不利經濟。還有消費者和決策者的信心對推動經濟也至關重要。

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