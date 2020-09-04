紀念150周年共和國史馬克龍講話：宣揚共和愛國主義

法國總統馬克龍9月4日在首都巴黎先賢祠發表講話，以紀念1870年普法戰爭後建立的法蘭西第三共和國至今第五共和國之間150周年的共和國史。他在講話中向代表共和國的價值觀致敬，並闡述了其對當今法國社會中有關社會安全、身份認同和“分裂主義”的看法。

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1870年至1871年的普法戰爭導致法國戰敗，法蘭西第二帝國皇帝拿破崙三世和他的政權被推翻。1870年9月1日，拿破崙三世在色當戰役中被普魯士人俘虜後，由萊昂·甘必大（Léon Gambetta）領導的巴黎代表於1870年9月4日在巴黎市政廳宣布成立了臨時國防政府。代表們隨後選擇了路易斯-朱爾斯·特羅楚將軍（(Louis Jules Trochu)擔任臨時國家元首。隨後，法蘭西第三共和國的第一個政府在敵軍包圍巴黎期間（1870年9月19日- 1871年1月28日）開始執政。

馬克龍當天在沉睡着甘必大等法國歷史傑出貢獻者的先賢祠出席活動並發表講話。他在講話中面對在場的中學生代表說道，“萊昂·甘必大是一個入籍不久的移民的兒子，是一個法國的混血兒。然而，正是他復興了法國。”同時，他表示，“共和國不是白給的，也不是購得的，是通過征服而來的。它必須永遠得到保護或被再征服。作為法國人，首先是要熱愛自由”。

馬克龍重申了在共和國政體中言論自由和“褻瀆神明權”的重要性，並稱，“我們共和國的自由是不可分割的。正是這種良心的自由特別是世俗主義，這種世界上獨一無二的政體保障了擁有信仰或不信仰的自由。但它與從言論自由一直到褻瀆神明（的權利）都不能被分離。正如我在對2015年1月（查理周刊）襲擊事件審判開始時說的那樣，作為法國人是要捍衛逗樂他人，嘲笑的自由和漫畫的自由。”

演講中，馬克龍還將矛頭指向“那些常常以神的名義，有時是在外國勢力的幫助下，試圖將只屬於一群人的法律強加於他人的人”。對此，他強調，“因為共和國是不可分割的，因此它不允許任何分裂主義的冒險活動。”他透露稱，稍後議會將就一項有關“反分裂主義”的法案加以審議。

演講中，馬克龍還就有關歷史人物雕像的爭議話題作出發言。他宣稱，“共和國不會拉到雕像，因為我們不輕易的選擇歷史的一部分，因為我們不選擇法國的一部分，我們選擇法國”。他在講話中並對法國社會近來發生的暴力事件和社會不安因素進行了批評，並向執法人員和地方民選官員和議員表達了支持。演講結束後，法國國歌《馬賽曲》迴響在先賢祠內，馬克龍主持了為6名新公民舉行的法籍入籍儀式，並向他們每人加以寄語及發放了入籍文件。