Covid-19：法國開學兩天後 22所學校停課

法國在本周二（2020年9月1日）開學兩天後，已有22所學校因Covid-19疫情被關閉，120多個班級被迫停課。

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據本台RFI法廣周五（2020年9月4日）的法文報道，法國教育部長Jean-Michel Blanquer在Europe 1電台上透露，受Covid-19疫情影響，開學後隨即就遭關閉的22所學校中，有10所位於法國本土，12所位於留尼汪（la Réunion）。有120到130個班級因此被停課。具體情況每天都在變化，確切地說，每天收到近250起啟動疑似病例程序的通報。

一旦發現有學生出現發燒或咳嗽癥狀，就會以最快速度展開檢測。如果是陽性，家長會告知校方，向地區衛生機構發出預警。而後者則將展開流行病學調查，普查所有與確症感染者有接觸的人。然後，感染者的班級和家庭，以及所有和他有過一米內近距離接觸的人都將自動被隔離，並在48小時內接受檢測。整個學校也都需接受檢測。所有檢測結果呈陽性者都必須立即接受為時兩周的隔離。而那些檢測結果呈陰性者，也需被隔離一周，並接受新的檢測。

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到目前為止，整個班級或整個學校因教師遭感染而被迫停課的情況還十分罕見。如果教學無法得到保障，那隻能停課。儘管，教育部希望這種情況越少越好。不過，是否停課的最後發言權由衛生當局根據情況，逐一決定。

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